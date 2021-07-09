Нужно ли ставить вакцину от коронавируса пациентам с больным сердцем, объясняем
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Нужно ли ставить вакцину от коронавируса пациентам с больным сердцем, объясняем

11:15:137/9/2021Фото: pixabay.com
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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов ответил на вопросы пользователей портала стопкоронавирус.рф, которые касаются сердечно-сосудистых заболеваний и вакцинации.

При некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях препарат применяется с осторожностью
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вопросы о том, насколько безопасно делать прививку против коронавируса, возникают даже у практически здоровых людей. Тем же, кто страдает от тех или иных заболеваний, порой бывает сложно принять решение о вакцинации. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов ответил на вопросы пользователей портала стопкоронавирус.рф, которые касаются сердечно-сосудистых заболеваний и вакцинации.

— Можно ли вообще прививаться людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний?

— Этот вопрос нам достаточно часто приходится слышать. И это понятно: людей волнуют такие вещи. Надо сказать, что нет практически ни одного заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие которого могло бы послужить противопоказанием для вакцинации любой из имеющихся в нашей стране вакцин. Более того, наличие сердечно-сосудистого заболевания, как правило, является дополнительным показанием для вакцинации.

В инструкции по применению каждой вакцины, а они широко доступны, четко написано, что противопоказаний для сердечно-сосудистых заболеваний нет, они касаются только гиперчувствительности к компонентам. Кроме того, вакцинация противопоказана в период острых инфекций и воспалений.

При некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях препарат применяется с осторожностью: в случае инфаркта миокарда или острого коронарного синдрома, острых нарушений мозгового кровообращения, инсульта, а также миокардита, перикардита и эндокардита. Это достаточно редкие заболевания, и, подчеркну, для них не противопоказания существуют, а необходимость проводить вакцинацию с осторожностью. То есть решение должно приниматься врачом.

— У свекрови ишемическая болезнь сердца третьей степени. Можно ли ей привиться? Какие вакцины ей подойдут?

— Речь, видимо, идет о стенокардии напряжения высокого функционального класса. И это тот самый вариант, когда пациентке необходимо провести вакцинацию одной из трех вакцин, той, которую ей будет удобно сделать.

— Я слышала, что вакцина от коронавируса может вызывать тромбозы, поэтому я боюсь прививаться.

— Ни для одной из вакцин, зарегистрированных в нашей стране, не характерно образование тромбозов, ни в артериальной, ни в венозной системе. Более того, даже чисто теоретически это сложно предположить, поскольку, если, например, говорить о «Спутнике V», то обычно опасения вызывает генетический компонент, генетический основной механизм действия данной вакцины. Так вот, белок, продуцируемый геном, который вставляется в вектор в этой вакцине, производится для того, чтобы скопировать тот белок, с помощью которого вирус проникает внутрь клетки, и он не имеет никакого отношения к образованию тромбов.

— Я гипертоник и перенес коронавирус прошлой осенью, нужно и можно ли мне привиться?

— Если прошло уже больше шести месяцев после того, как человек переболел, или больше шести месяцев прошло после вакцинации, тем более если есть гипертоническая болезнь, то нужно сделать прививку.

— Правда ли, что вакцина от коронавируса — это жидкий чип, который вживляется людям, чтобы ими управлять?

— Во-первых, мне ничего не известно о существовании жидких чипов. Микрочипы действительно бывают, но все-таки они имеют конкретные размеры, которые как минимум глазом определяются в растворах. А во-вторых, мне даже трудно придумать, кому может прийти в голову кем-то управлять и с какой целью.

Если же отвечать на этот вопрос серьезно, то, конечно же, нет. Это раствор, который не содержит никаких микрочипов и дополнительных информационных компонентов, кроме самого действующего начала вакцины.

— Как можно остановить эпидемию коронавирусной инфекции в России?

— Я полагаю, что ответ на этот вопрос известен. Он многократно озвучивался и специалистами, и представителями власти. Это комбинация двух факторов: соблюдение противоэпидемических мер, которые минимизируют распространение самой инфекции через контакты, — социальной дистанции и ношение маски. Плюс у нас появился мощнейший инструмент — это вакцинация.

Беседовала Ксения Петрова

Источник: стопкоронавирус.рф

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