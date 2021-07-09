Дворник "Спортограда" и администратор спортклуба бизнесмена Голубева захотели стать депутатами в сентябре 2021

7 и 8 июля 2021 года в ТИК Бердска подали заявки на выборы в совет депутатов Бердска еще несколько кандидатов.
Одномандатный избирательный округ №4
Евгений Мариненко
Евгений Евгеньевич родился 20 января 1968 года. Работает дворником в МБУ "Спортоград". Живет в Бердске.
Одномандатный избирательный округ №14
Максим Никитин
Максим Викторович родился 9 июня 1984 года. Имеет высшее образование в Негосударственном аккредитованном частном образовательном учреждении высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г. Работает генеральным директором в ООО "Строймакс". Живет в Бердске.
Одномандатный избирательный округ №19
Юлия Ивлева
Юлия Анатольевна родилась 7 ноября 1974 года. В 2003 году окончила ГОУ СПО Бердский электромеханический техникум. Работает администратором в Спортивном клубе "Кристалл". Живет в Бердске.
Одномандатный избирательный округ №21
Елена Белова
Елена Викторовна родилась 26 июля 1966 года. В 1991 году окончила Томский политехнический институт ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени имени С.М.Кирова. Работает начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в АО "Бердский электромеханический завод", а также является действующим депутатом Совета депутатов Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Живет в Бердске.
Теперь в списке 24 кандидата. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В списке совета депутатов - 27 мест.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать:
Павел Кузеванов.
Владислав Курочкин.
Дмитрий Солоников.
Николай Шипилов.
Николай Бауэр.
Олег Яцков.
Владимир Ладышкин.
Олег Чебаненко.
Семен Кузьмичев.
Сергей Кривецкий.
Наталья Туркина.
Сергей Хорошилов.
Александр Окунев.
Семен Лапицкий.
Алексей Осин.
Владимир Постников.
Роман Старченко.
Виталий Овчинников.
Дмитрий Дорофеев.
Дмитрий Бурденко.