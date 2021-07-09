Дворник "Спортограда" и администратор спортклуба бизнесмена Голубева захотели стать депутатами в сентябре 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дворник "Спортограда" и администратор спортклуба бизнесмена Голубева захотели стать депутатами в сентябре 2021

9:46:107/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Теперь в списке 24 кандидата. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В списке совета депутатов - 27 мест.

Ограничения касаются лишь тех депутатов, которые получают зарплату
состав депутатов скоро обновится
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Новая схема и адреса округов, где голосуют жители Бердска на выборах депутатов 19 сентября 2021

Новая схема и адреса округов, где голосуют жители Бердска на выборах депутатов 19 сентября 2021Главный редактор из Бердска и энергетик из Новосибирска мечтают стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021Ещё 15 новости

7 и 8 июля 2021 года в ТИК Бердска подали заявки на выборы в совет депутатов Бердска еще несколько кандидатов.

Одномандатный избирательный округ №4

Евгений Мариненко

Евгений Евгеньевич родился 20 января 1968 года. Работает дворником в МБУ "Спортоград". Живет в Бердске.

Одномандатный избирательный округ №14

Максим Никитин

Максим Викторович родился 9 июня 1984 года. Имеет высшее образование в Негосударственном аккредитованном частном образовательном учреждении высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г. Работает генеральным директором в ООО "Строймакс". Живет в Бердске.


Одномандатный избирательный округ №19

Юлия Ивлева

Юлия Анатольевна родилась 7 ноября 1974 года. В 2003 году окончила ГОУ СПО Бердский электромеханический техникум. Работает администратором в Спортивном клубе "Кристалл". Живет в Бердске.

Одномандатный избирательный округ №21

Елена Белова

Елена Викторовна родилась 26 июля 1966 года. В 1991 году окончила Томский политехнический институт ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени имени С.М.Кирова. Работает начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в АО "Бердский электромеханический завод", а также является действующим депутатом Совета депутатов Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Живет в Бердске.

Теперь в списке 24 кандидата. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В списке совета депутатов - 27 мест.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать:

Павел Кузеванов.

Владислав Курочкин.

Дмитрий Солоников.

Николай Шипилов.

Николай Бауэр.

Олег Яцков.

Владимир Ладышкин.

Олег Чебаненко.

Семен Кузьмичев.

Сергей Кривецкий.

Наталья Туркина.

Сергей Хорошилов.

Александр Окунев.

Семен Лапицкий.

Алексей Осин.

Владимир Постников.

Роман Старченко.

Виталий Овчинников.

Дмитрий Дорофеев.

Дмитрий Бурденко.

Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Корректирующее белье: какие проблемы могут возникнуть у женщины
Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
совет депутатовкандидатысписоквыборы 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Достойны выбора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин подписал указ о возобновлении полетов на курорты Египта
9:20:55 7/9/2021
Путин подписал указ о возобновлении полетов на курорты Египта
Календарь дачника на 9 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:51 7/9/2021
Календарь дачника на 9 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Медсестра вколола пациенту физраствор вместо вакцины
9:17:36 7/9/2021
Медсестра вколола пациенту физраствор вместо вакцины
«Городская электричка», Бердское шоссе и Новосибирский метрополитен – область готова к продолжению реализации важных проектов
9:08:37 7/9/2021
«Городская электричка», Бердское шоссе и Новосибирский метрополитен – область готова к продолжению реализации важных проектов
Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске опубликовал уникальную фотографию
8:53:23 7/9/2021
Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске опубликовал уникальную фотографию
БердскВ дневных лагерях при школах Бердска есть зараженные коронавирусом дети. Данные на 9 июля 2021
8:51:39 7/9/2021
В дневных лагерях при школах Бердска есть зараженные коронавирусом дети. Данные на 9 июля 2021
Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:48 7/9/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июля 2021 в России и мире
7:40:17 7/9/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июля 2021 в России и мире
БердскГрозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
6:30:25 7/9/2021
Грозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
Правильные поздравления на Курбан-байрам 20 июля 2021 для мусульман
6:07:26 7/9/2021
Правильные поздравления на Курбан-байрам 20 июля 2021 для мусульман