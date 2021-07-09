Можно ли работать на огороде 9 июля в праздник большой святыни Тихвинской иконы Божией Матери?

Сегодня, 9 июля, православные отмечают праздник, посвященный Тихвинской иконе Божией Матери, считающейся чудотворной.
День положено было начинать с молитвы Богородице, желательно посетить храм и помолиться ей. Особенно она помогает матерям маленьких детей и беременным женщинам.
С этого дня народ активно начинал собирать землянику, поспевающую в лесу и на полянах. До этого дня ягоды есть было нельзя. Собирали не только ягоды, но и лист земляники - он считался ценным лекарственным сырьем.
Обязательно сегодня умывались росой с земляники, ели ягоды, пекли пироги с земляникой.
Тем, кому нужна была удача здоровье, нужно было носить в кармане сегодня лист земляники. Чтобы жизнь было в достатке и с удачей, сегодня нужно было приобрести белую свечу, зажечь ее в доме и дать догореть до конца.
Запрета на работу в огороде и дома в этот день не было. Но в 2021 году 9 июля ознаменован убывающей луной на кануне новолуния - оно состоится завтра. А потому любые работы сегодня, завтра и послезавтра считаются неблагоприятными.
Запреты на 9 июля
Сегодня запрещалось иметь дело с деньгами - просить в долг или возвращать долги, не делали расчетов и не заключали сделок.
Запрещалось ругаться, обижать кого-то, отказывать сегодня в помощи. Строго запрещен алкоголь, мясо. яйца и рыба. поскольку идет Петров пост.
Нельзя сквернословить.