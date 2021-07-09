Столото в тираже 450 «Жилищной лотереи» 11 июля 2021 разыграет 700 млн и 10 квартир
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Столото в тираже 450 «Жилищной лотереи» 11 июля 2021 разыграет 700 млн и 10 квартир

1:40:347/9/2021Фото: pixabay.com
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Суперприз 700 миллионов рублей и одна из 10 квартир могут стать вашими.

Денежный эквивалент квартиры — 1 600 000 ₽

Выходные могут стать особенными, если наполнить их яркими эмоциями от участия в новом тираже «Жилищной лотереи». Суперприз 700 миллионов рублей и одна из 10 квартир могут стать вашими. Купите от двух билетов: вы не только повысите шансы на победу, но и получите скидку 20% на весь ассортимент ORMATEK. Запасайтесь билетами!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 10 июля.

Смотрите трансляцию розыгрыша в воскресенье, 11 июля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры — 1 600 000 ₽

Акция проводится с 20.05.2021 по 24.07.2021 года включительно. С информацией об организаторе акции, с правилами ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://ormatek.com.

Источник: stoloto.ru

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