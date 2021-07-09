Столото в тираже 1396 «Русского лото» 11 июля 2021 разыграет 800 млн и 75 призов по 100 тыс. руб.
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Столото в тираже 1396 «Русского лото» 11 июля 2021 разыграет 800 млн и 75 призов по 100 тыс. руб.

1:20:337/9/2021Фото: pixabay.com
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В ближайшем тираже останется 3 бочонка — победителей будет больше.

Джекпот 800 миллионов и 75 призов по 100 000 рублей

Какие планы на выходные? Играйте в «Русское лото»! Вас ждут отличные призы: Джекпот 800 миллионов и 75 призов по 100 000 рублей. В ближайшем тираже останется 3 бочонка — победителей будет больше. Пора испытать удачу!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 10 июля.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 11 июля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время в вашем регионе может отличаться от указанного, следите за ТВ-программой.

Источник: stoloto.ru

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анонсРусское лотоСтолототираж 1396
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