Можно ли посещать кладбище 9 июля в праздник церкви святыни Тихвинской иконы Божией Матери?
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Можно ли посещать кладбище 9 июля в праздник церкви святыни Тихвинской иконы Божией Матери?

11:20:087/9/2021Фото: Ипатьевский монастырь
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В этот праздник положено было посетить храм и помолиться Богородице. Ее благодарят за все то, что мы имеем и приносят свои молитвы.

храм. икона, молитва
У этой иконы часто просят помощи матери

Еще одну чудотворную икону Богородицы - Тихвинскую, написал евангелист Лука в Иерусалиме. Сегодня, 9 июля, день ее празднования.

Вспоминают о ее чудесном перенесении из Константинополя на Ладогу у берегов Тихвинки. На Руси она оказалась по воде - она явилась рыбакам на озере - ее несли в руках ангелы. В месте ее явления на берегу озера выстроили церковь Успения, которая потом была перестроена из камня и стала мужским монастырём. Он действует и по сей день.

В годы войны икона была вывезена за пределы России, а в 2004 году была возвращена в Тихвинский монастырь. Дату ее возвращения стали отмечать, как праздник иконы Тихвинской Божией Матери.

В этот праздник положено было посетить храм и помолиться Богородице. Ее благодарят за все то, что мы имеем и приносят свои молитвы. Чаще всего она помогает женщинам в выращивании и воспитании детей - от младенцев до школьников, а также беременным женщинам.

Запрета на поминовение нет сегодня, а потому после почитания иконы можно в храме помолиться об упокоении душ ваших усопших родных и близких, поставить за них свечи.

Если есть нужна, можно посетить и места захоронения. Священники призывают не устраивать поминок на кладбище. Еду и алкоголь туда приносить нельзя. Могилы посещают для того, чтобы следить за чистотой места захоронения. Можно принести туда цветы, помолиться и тоже зажечь свечу.

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