Чем закончился захват маршрутки №11 в Бердске, рассказал и.о. начальника ОМВД Сергей Волгин
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Чем закончился захват маршрутки №11 в Бердске, рассказал и.о. начальника ОМВД Сергей Волгин

11:03:507/9/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Претензий и заявлений полицейским не поступило. Мужчину не задерживали",- рассказал и.о. начальника Отдела МВД по городу Бердск Сергей Волгин.

Пока жители микрорайона Северный и ул. Попова могут пользоваться услугами только маршрутными такси
Скандал в маршрутке №11

В маршрутке №11, следующей от микрорайона Северный до железнодорожного вокзала вчера около 11 часов случился скандал. На остановке у дома №35 на ул. Попова в салон сел мужчина, у которого с утра было настроение поругаться.

- В 11 маршрутке неадекватный мужчина ехал с матерью. Нецензурно выражался в салоне, бросался на женщину. Сообщение сразу же было передано в единую диспетчерскую службу и в полицию. На место выехали полицейские, - сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 8 июля.

Сегодня, 9 июля, и.о. начальника Отдела МВД по городу Бердск Сергей Волгин прокомментировал происшествие.
- В маршрутке №11 произошел скандал между пассажирами. Мужчина ехал до вокзала, по дороге поскандалил с соседом в салоне, водитель пассажиров успокоил. На остановку «Вокзал» подъехал наряд полиции. Скандал между пассажирами закончился без претензий друг к другу, претензий и заявлений полицейским не поступило. Мужчину не задерживали,- рассказал Сергей Владимирович.

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