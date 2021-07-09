Чем закончился захват маршрутки №11 в Бердске, рассказал и.о. начальника ОМВД Сергей Волгин

В маршрутке №11, следующей от микрорайона Северный до железнодорожного вокзала вчера около 11 часов случился скандал. На остановке у дома №35 на ул. Попова в салон сел мужчина, у которого с утра было настроение поругаться.
- В 11 маршрутке неадекватный мужчина ехал с матерью. Нецензурно выражался в салоне, бросался на женщину. Сообщение сразу же было передано в единую диспетчерскую службу и в полицию. На место выехали полицейские, - сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 8 июля.
Сегодня, 9 июля, и.о. начальника Отдела МВД по городу Бердск Сергей Волгин прокомментировал происшествие.
- В маршрутке №11 произошел скандал между пассажирами. Мужчина ехал до вокзала, по дороге поскандалил с соседом в салоне, водитель пассажиров успокоил. На остановку «Вокзал» подъехал наряд полиции. Скандал между пассажирами закончился без претензий друг к другу, претензий и заявлений полицейским не поступило. Мужчину не задерживали,- рассказал Сергей Владимирович.