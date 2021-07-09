В пляс пустился мужчина из черного джипа на ул. Красной Сибири в Бердске. Дикие танцы попали на видео
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В пляс пустился мужчина из черного джипа на ул. Красной Сибири в Бердске. Дикие танцы попали на видео

10:56:177/9/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Возможно, у мужчины было просто хорошее настроение, с которым он решил поделиться прямо на дороге в Микрорайоне.

Мужчина танцевал прямо на дороге

Мужчина из внедорожника в Бердске шокировал автомобилистов вчера, 8 июля. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Александр, мужчина на джипе радовался жизни на ул. Красной Сибири в районе 21-30 вечера.

Как подумал Александр, бердчанин был пьян. Возможно, у него было просто хорошее настроение, с которым он решил поделиться прямо на дороге в Микрорайоне Бердска. На видео видно, как черный джип едет по дороге. Во время загоревшегося красного сигнала светофора, машина остановилась. В этот момент мужчина в черных очках вышел из автомобиля и начал танцевать. Предположительно, он был лишь пассажиром автомобиля.

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