В пляс пустился мужчина из черного джипа на ул. Красной Сибири в Бердске. Дикие танцы попали на видео

Мужчина из внедорожника в Бердске шокировал автомобилистов вчера, 8 июля. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Александр, мужчина на джипе радовался жизни на ул. Красной Сибири в районе 21-30 вечера.
Как подумал Александр, бердчанин был пьян. Возможно, у него было просто хорошее настроение, с которым он решил поделиться прямо на дороге в Микрорайоне Бердска. На видео видно, как черный джип едет по дороге. Во время загоревшегося красного сигнала светофора, машина остановилась. В этот момент мужчина в черных очках вышел из автомобиля и начал танцевать. Предположительно, он был лишь пассажиром автомобиля.