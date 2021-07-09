Стало известно, о чем разговаривали диспетчер и пилоты рухнувшего самолета АН-26 с 28 пассажирами перед крушением

РЕН ТВ публикует запись переговоров пилота Ан-26 с диспетчером перед крушением.
Судя по всему, переговоры проходили в плановом режиме. Собеседники "перебрасывались" краткими фразами, до последнего момента ничего не свидетельствовало о том, что ситуация вышла из-под контроля.
Диспетчер не рекомендовал пилоту "снижаться в море", тот ответил, что не собирается этого делать.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись разговора пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26 с диспетчером перед самой трагедией. Примечательно, что разговор проходил спокойно, ничто не указывало на внештатную ситуацию. Пилоты и диспетчер перебрасывались краткими фразами. Отметим, что вышка не советовала пилоту снижаться в море, а он ответил, что не собирался этого делать.
- 26085, информацию приняла, снижаться в море не рекомендую.
- Мы в море не снижаемся.
- 26085, приняла.
Диспетчер доложила, что полоса сухая, но по курсу посадки возможен пролет птиц:
- 26085, эшелон перехода 80, давление 767, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) по курсу посадки возможен пролет птиц.
- 26085, принял.
Командир воздушного судна доложил о снижении:
"Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200".
После этого самолет пошел на снижение:
- Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите.
- Один альфа, о 800 доложу, 26085.
В какой-то момент диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка. Ответа не последовало. После этого диспетчер 4 раза задала вопрос пилоту, но он так и не ответил:
"26085? Палана вышка".
Ан-26 потерпел крушение, врезавшись в скалу. Погибли 28 человек.