Стало известно, о чем разговаривали диспетчер и пилоты рухнувшего самолета АН-26 с 28 пассажирами перед крушением
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Стало известно, о чем разговаривали диспетчер и пилоты рухнувшего самолета АН-26 с 28 пассажирами перед крушением

10:53:257/9/2021Фото: Скрин с видео
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Экипаж не собирался снижаться в море.

На Камчатке продолжают искать останки погибших

РЕН ТВ публикует запись переговоров пилота Ан-26 с диспетчером перед крушением.
Судя по всему, переговоры проходили в плановом режиме. Собеседники "перебрасывались" краткими фразами, до последнего момента ничего не свидетельствовало о том, что ситуация вышла из-под контроля.
Диспетчер не рекомендовал пилоту "снижаться в море", тот ответил, что не собирается этого делать.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись разговора пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26 с диспетчером перед самой трагедией. Примечательно, что разговор проходил спокойно, ничто не указывало на внештатную ситуацию. Пилоты и диспетчер перебрасывались краткими фразами. Отметим, что вышка не советовала пилоту снижаться в море, а он ответил, что не собирался этого делать.

- 26085, информацию приняла, снижаться в море не рекомендую.
- Мы в море не снижаемся.

- 26085, приняла.

Диспетчер доложила, что полоса сухая, но по курсу посадки возможен пролет птиц:

- 26085, эшелон перехода 80, давление 767, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) по курсу посадки возможен пролет птиц.

- 26085, принял.

Командир воздушного судна доложил о снижении:

"Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200".

После этого самолет пошел на снижение:

- Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите.

- Один альфа, о 800 доложу, 26085.

В какой-то момент диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка. Ответа не последовало. После этого диспетчер 4 раза задала вопрос пилоту, но он так и не ответил:

"26085? Палана вышка".

Ан-26 потерпел крушение, врезавшись в скалу. Погибли 28 человек.

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