Кому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказаний

Вопрос противопоказаний к вакцинации от коронавируса остается у бердчан одним из самых злободневных. Весь именно сейчас (с июня) выросли темпы вакцинации: после объявления третьей волны пандемии жители Бердска пошли активнее прививаться. Хотя массовая вакцинация в стране началась с января 2021 года.
По словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, все вакцины, которые используются в пунктах вакцинации Бердска - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - действенны и безопасны.
- Имеющиеся сейчас в гражданском обороте вакцины эффективны для стимуляции выработки антител в организме, а определить наиболее действенную, наверное, в настоящее время не сможет никто, - отметила в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» Дробинская.
Как она сообщила, по официальным данным, последствий от вакцинации не зарегистрировано. Но есть люди, которым нельзя ставить прививки от коронавируса.
- Противопоказания для вакцинации определены исследованиями вирусологов. Это онкологические заболевания и хронические заболевания в фазе обострения. В настоящее время она разрешена даже беременным женщинам, - подчеркнула руководитель бердского здравоохранения.
Вместе с тем, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявила, что беременные женщины и дети до 18 лет пока не допускаются к вакцинации. Кроме того, в список тех, кому противопоказаны прививки от коронавируса, входят пациенты после инфаркта и с сахарным диабетом.
- Если вы находитесь в состоянии стойкой ремиссии, видите стабилизацию по лабораторным показателем, то это не является абсолютным противопоказаниям к любой вакцинации. Но это все равно особая группа пациентов, поэтому, если нужно принять решение по вакцинации, то это следует решить индивидуально с лечащим врачом, – отметила Позднякова.
По словам специалиста, наличие диабета или другого хронического заболевания не освобождают от вакцинации, но к ее моменту состояние здоровья пациента должно быть в пределах нормы. Ставить прививку после инфаркта можно, если прошло уже достаточно много времени и врач разрешил.
Впрочем, наука не стоит на месте, и сообщения о вакцинации беременных женщин на определенном сроке уже появляются в СМИ. В любом случае, если у человека есть проблемы со здоровьем, перед прививкой он должен посоветоваться с врачом.
Бывший кремлевский врач Александр Мясников считает, что абсолютных противопоказаний для вакцинации крайне мало.
- Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины, - отметил доктор.
По словам Мясникова, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки:
- Например, пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью, - предупредил врач.
Противопоказания для вакцинации против коронавируса от Минздрава:
1. гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
2. тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
3. острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
4. обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;
5. беременность и период грудного вскармливания;
6. возраст до 18 лет.
Запрещенные болезни для вакцинации «Спутником V»
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;
- обострение хронических заболеваний - вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;
Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:
- анафилактический шок,
- тяжелые генерализированные аллергические реакции,
- судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.
С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях:
- хронические заболевания печени и почек,
- эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,
- тяжелые заболевания системы кроветворения,
- эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),
- острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,
- миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).
Запрещенные болезни для вакцинации «ЭпиВакКороной»:
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
Вакцина применяется с осторожностью при таких болезнях:
- хронические заболевания печени и почек,
- выраженные нарушения функции эндокринной системы,
- тяжелые заболевания системы кроветворения,
- эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС,
- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).
Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения риска и пользы у конкретного пациента:
- при первичных и вторичных иммунодефицитах,
- при аутоиммунных заболеваниях,
- у пациентов с аллергическими реакциями.
Противопоказаниями для вакцинации «КовиВаком» являются:
- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре%;
- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием;
- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.;
Временные противопоказания:
- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.
Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:
- хронические заболевания печени и почек,
- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,
- тяжелых заболевания системы кроветворения,
- заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.),
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты),
- заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.),
- заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п),
- заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания).
- Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной терапии может только лечащий врач.