Кому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказаний
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Кому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказаний

11:02:157/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава бердского здравоохранения отметила, что противопоказания для прививок определены исследованиями вирусологов. При этом последствий от введения вакцины не зарегистрировано.

Алла Дробинская рассказала о противопоказаниях к вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вопрос противопоказаний к вакцинации от коронавируса остается у бердчан одним из самых злободневных. Весь именно сейчас (с июня) выросли темпы вакцинации: после объявления третьей волны пандемии жители Бердска пошли активнее прививаться. Хотя массовая вакцинация в стране началась с января 2021 года.

По словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, все вакцины, которые используются в пунктах вакцинации Бердска - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - действенны и безопасны.

- Имеющиеся сейчас в гражданском обороте вакцины эффективны для стимуляции выработки антител в организме, а определить наиболее действенную, наверное, в настоящее время не сможет никто, - отметила в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» Дробинская.

Как она сообщила, по официальным данным, последствий от вакцинации не зарегистрировано. Но есть люди, которым нельзя ставить прививки от коронавируса.

- Противопоказания для вакцинации определены исследованиями вирусологов. Это онкологические заболевания и хронические заболевания в фазе обострения. В настоящее время она разрешена даже беременным женщинам, - подчеркнула руководитель бердского здравоохранения.

Вместе с тем, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявила, что беременные женщины и дети до 18 лет пока не допускаются к вакцинации. Кроме того, в список тех, кому противопоказаны прививки от коронавируса, входят пациенты после инфаркта и с сахарным диабетом.

- Если вы находитесь в состоянии стойкой ремиссии, видите стабилизацию по лабораторным показателем, то это не является абсолютным противопоказаниям к любой вакцинации. Но это все равно особая группа пациентов, поэтому, если нужно принять решение по вакцинации, то это следует решить индивидуально с лечащим врачом, – отметила Позднякова.

По словам специалиста, наличие диабета или другого хронического заболевания не освобождают от вакцинации, но к ее моменту состояние здоровья пациента должно быть в пределах нормы. Ставить прививку после инфаркта можно, если прошло уже достаточно много времени и врач разрешил.

Впрочем, наука не стоит на месте, и сообщения о вакцинации беременных женщин на определенном сроке уже появляются в СМИ. В любом случае, если у человека есть проблемы со здоровьем, перед прививкой он должен посоветоваться с врачом.

Бывший кремлевский врач Александр Мясников считает, что абсолютных противопоказаний для вакцинации крайне мало.
- Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины, - отметил доктор.

По словам Мясникова, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки:
- Например, пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью, - предупредил врач.

Противопоказания для вакцинации против коронавируса от Минздрава:

1. гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

2. тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

3. острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

4. обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;

5. беременность и период грудного вскармливания;

6. возраст до 18 лет.

Запрещенные болезни для вакцинации «Спутником V»

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

- обострение хронических заболеваний - вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;

Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:

- анафилактический шок,

- тяжелые генерализированные аллергические реакции,

- судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.

С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),

- острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,

- миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).

Запрещенные болезни для вакцинации «ЭпиВакКороной»:

- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования;

Вакцина применяется с осторожностью при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения функции эндокринной системы,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС,

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).

Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения риска и пользы у конкретного пациента:

- при первичных и вторичных иммунодефицитах,

- при аутоиммунных заболеваниях,

- у пациентов с аллергическими реакциями.

Противопоказаниями для вакцинации «КовиВаком» являются:

- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре%;

- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.;

Временные противопоказания:

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания;

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

- тяжелых заболевания системы кроветворения,

- заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.),

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты),

- заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.),

- заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п),

- заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания).

- Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной терапии может только лечащий врач.

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