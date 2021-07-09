Минздрав России и ЕС обсудят взаимное признание коронавирусных паспортов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Минздрав России и ЕС обсудят взаимное признание коронавирусных паспортов

11:05:077/9/2021Фото: pixabay
0

Соответствующее письмо уже получено властями нашей страны.

Взаимные ковид-паспорта могут ввести Россия и ЕС

Министерство здравоохранения России готово обсуждать с ЕС взаимное признание коронавирусных паспортов. Как рассказал помощник министра Минздрава Алексей Кузнецов соответствующее письмо уже получено.

- Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать, - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.

Напомним, что посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.

Что происходит с людьми, переболевшие COVID-19
«Папа нуждается в молитвах»: Юлия обратилась ко всем с просьбой
Кто может заразиться штаммом коронавируса «дельта плюс»
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Ученый предупредил россиян о появлении опасной природной аномалии
В Прибалтике режим ЧП: Лукашенко не сидит «сложа руки»
паспортескоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Одобряете такую идею?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минздрав России и ЕС обсудят взаимное признание коронавирусных паспортов
11:05:07 7/9/2021
Минздрав России и ЕС обсудят взаимное признание коронавирусных паспортов
БердскЧем закончился захват маршрутки №11 в Бердске, рассказал и.о. начальника ОМВД Сергей Волгин
11:03:50 7/9/2021
Чем закончился захват маршрутки №11 в Бердске, рассказал и.о. начальника ОМВД Сергей Волгин
БердскКому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказаний
11:02:15 7/9/2021
Кому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказаний
БердскВ пляс пустился мужчина из черного джипа на ул. Красной Сибири в Бердске. Дикие танцы попали на видео
10:56:17 7/9/2021
В пляс пустился мужчина из черного джипа на ул. Красной Сибири в Бердске. Дикие танцы попали на видео
Стало известно, о чем разговаривали диспетчер и пилоты рухнувшего самолета АН-26 с 28 пассажирами перед крушением
10:53:25 7/9/2021
Стало известно, о чем разговаривали диспетчер и пилоты рухнувшего самолета АН-26 с 28 пассажирами перед крушением
Можно ли работать на огороде 9 июля в праздник большой святыни Тихвинской иконы Божией Матери?
10:40:36 7/9/2021
Можно ли работать на огороде 9 июля в праздник большой святыни Тихвинской иконы Божией Матери?
Начальника полиции Подмосковья Олега Ермакова заподозрили в преступлении
10:30:28 7/9/2021
Начальника полиции Подмосковья Олега Ермакова заподозрили в преступлении
В Швеции девять человек погибли при крушении самолета
10:20:22 7/9/2021
В Швеции девять человек погибли при крушении самолета
Гороскоп на Новолуние 10 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:17 7/9/2021
Гороскоп на Новолуние 10 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Главная молитва Тихвинской иконе Божией Матери: кому помогает и от чего защищает
10:17:19 7/9/2021
Главная молитва Тихвинской иконе Божией Матери: кому помогает и от чего защищает