Минздрав России и ЕС обсудят взаимное признание коронавирусных паспортов

Министерство здравоохранения России готово обсуждать с ЕС взаимное признание коронавирусных паспортов. Как рассказал помощник министра Минздрава Алексей Кузнецов соответствующее письмо уже получено.
- Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать, - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.
Напомним, что посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.