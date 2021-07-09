9 июля - День особой Тихвинской иконы Божией Матери 2021: О чем каждый должен ей помолиться и в чем она помогает
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9 июля - День особой Тихвинской иконы Божией Матери 2021: О чем каждый должен ей помолиться и в чем она помогает

12:20:217/9/2021Фото: Ипатьевский монастырь
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Эту чудотворную икону считают покровительницей детей. Было зафиксировано много чудесных случаев исцеления тяжело больных ребятишек.

храм. икона, молитва,
Эта икона покровительствует детям

9 июля в православном календаре - это день празднования Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона считается чудотворной.

История

Эта икона была написана в Иерусалиме еще при жизни самой Богородицы. Автором изображения святого лика признан евангелист Лука. Со временем икона оказалась в Константинополе, где для нее была выстроена красивая церковь. Она там есть и до сих пор - ее очень почитают христиане, живущие там и приезжающие к святыне.

Со временем икона пропала оттуда. Оказалась, что она по воздуху перенеслась на Русь. Она показалась рыбакам на Ладожском озере и остановилась у берега реки Тихвинки. Люди с почтение выстроили для нее церковь Успения. Она была деревянной и трижды подвергалась пожарам. Однако ни в одном из них сама икона не пострадала.

Сегодня на том месте действует мужской монастырь.

Икона в годы второй мировой войны оказалась вывезена за пределы России, долгое время хранилась в Риге. Но в 2004 год была возвращена в Тихвинский монастырь. Чудо ее возвращения состоялось 9 июля и с тех пор эта дата установлена, как день празднования и почитания иконы.

Кому она помогает?

Эту чудотворную икону считают покровительницей детей. Было зафиксировано много чудесных случаев исцеления тяжело больных ребятишек. Матери по всем тревожным вопросам обращаются именно к этому святому лику. Беременные просят о легкой беременности и родах, матери просят о защите и исцелении детей, о прекращении капризов, о помощи в учебе. Спрашивают совета о выборе мер воспитания для непослушных детей. Все проблемы, связанные с детьми, помогает решить эта икона.

Молитвы Тихвинской иконе Божией Матери

Молитва 


Молитва


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традициимолитвапраздникизапретыТихвинская икона Божией Матери
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