9 июля - День особой Тихвинской иконы Божией Матери 2021: О чем каждый должен ей помолиться и в чем она помогает

9 июля в православном календаре - это день празднования Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона считается чудотворной.
История
Эта икона была написана в Иерусалиме еще при жизни самой Богородицы. Автором изображения святого лика признан евангелист Лука. Со временем икона оказалась в Константинополе, где для нее была выстроена красивая церковь. Она там есть и до сих пор - ее очень почитают христиане, живущие там и приезжающие к святыне.
Со временем икона пропала оттуда. Оказалась, что она по воздуху перенеслась на Русь. Она показалась рыбакам на Ладожском озере и остановилась у берега реки Тихвинки. Люди с почтение выстроили для нее церковь Успения. Она была деревянной и трижды подвергалась пожарам. Однако ни в одном из них сама икона не пострадала.
Сегодня на том месте действует мужской монастырь.
Икона в годы второй мировой войны оказалась вывезена за пределы России, долгое время хранилась в Риге. Но в 2004 год была возвращена в Тихвинский монастырь. Чудо ее возвращения состоялось 9 июля и с тех пор эта дата установлена, как день празднования и почитания иконы.
Кому она помогает?
Эту чудотворную икону считают покровительницей детей. Было зафиксировано много чудесных случаев исцеления тяжело больных ребятишек. Матери по всем тревожным вопросам обращаются именно к этому святому лику. Беременные просят о легкой беременности и родах, матери просят о защите и исцелении детей, о прекращении капризов, о помощи в учебе. Спрашивают совета о выборе мер воспитания для непослушных детей. Все проблемы, связанные с детьми, помогает решить эта икона.
Молитвы Тихвинской иконе Божией Матери
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