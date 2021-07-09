До конца года «Ростелеком» подключит к интернету более тысячи социальных объектов Сибири
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До конца года «Ростелеком» подключит к интернету более тысячи социальных объектов Сибири

11:16:457/9/2021
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«Ростелеком» к концу 2021 года подготовит инфраструктуру для подключения к интернету 1 070 социально значимых объектов (СЗО) в четырех сибирских регионах.

Больше всего объектов будет подключено в Бурятии

Для этого компания проложит 1 745 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечит надежной связью школы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, подразделения МЧС и Росгвардии. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Цифровая экономика», благодаря которой современные телекоммуникационные сервисы становятся доступнее даже в отдаленных населенных пунктах.
Больше всего объектов будет подключено в Бурятии — там в проект этого года вошло 446 учреждений. В Томской области интернет получат 280 социальных объектов, в Хакасии и в Республике Алтай — по 232 и 112 СЗО соответственно. За первые шесть месяцев этого года специалисты «Ростелекома» проложили уже более половины от запланированного количества ВОЛС, что позволит увеличить число подключений в благоприятный для строительства летний период.

Больше всего объектов будет подключено в Бурятии
«Программа “Цифровая экономика“ вступила в завершающую стадию, на которой предстоит выполнить значительный объем работ. Если в предыдущие два года мы обеспечили необходимой инфраструктурой 1 424 соцобъекта, то за последний год планируется подключить к интернету сразу более тысячи учреждений. Два первых этапа нам удалось завершить с опережением графика — и я уверен, что в этом году мы выполним государственные контракты в установленные сроки», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером проекта, одна из задач которого — повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.
Срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате интернет получат 2 447 соцобъектов в Сибири. В Республике Бурятия цифровые услуги станут доступны на 1066 СЗО, в Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668 учреждений.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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