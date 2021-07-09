Уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха вновь прекратили

В Новосибирской области снова прекратили уголовное дело в отношении экс-главы регионального управления ГИБДД Сергея Штельмаха. В пояснении было написано, что дело прекращено «за отсутствием в его действиях состава преступления».
Напомним, дело по статье . 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении Штельмаха завели в марте 2019 года. Выяснилось, что начальник выдавал непредусмотренные ведомственными нормативами спецпропуска и удостоверения советника. Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторами ДПС, а также внеочередного обслуживания в органах ГИБДД региона. После этого Следственный комитет по области возбудил уголовное дело, но в феврале закрыл его. Но центральный аппарат Следственного комитета отменил решение регионального СК и дело было снова открыто.
Напомним, что Штельмахта уволили с поста начальника ГИБДД в конце 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.