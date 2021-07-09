ПФР подготовлены наглядные материалы по новым выплатам с 1 июля 2021 года. Напомним, по 5 650 рублей смогут получать беременные россиянки и дети из неполных семей.
Кто получит и как оформить выплаты беременным россиянкам и семьям с детьми с 1 июля 2021, объяснил ПФР в картинках
11:38:507/9/2021
Размер пособия составить 5 650 рублей в среднем по России.
ПФР подготовлены наглядные материалы по новым выплатам с 1 июля 2021 года. Напомним, по 5 650 рублей смогут получать беременные россиянки и дети из неполных семей.
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