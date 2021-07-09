Кто получит и как оформить выплаты беременным россиянкам и семьям с детьми с 1 июля 2021, объяснил ПФР в картинках
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Кто получит и как оформить выплаты беременным россиянкам и семьям с детьми с 1 июля 2021, объяснил ПФР в картинках

11:38:507/9/2021Фото: pixabay.com
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Размер пособия составить 5 650 рублей в среднем по России.

Будут пособия для беременных

ПФР подготовлены наглядные материалы по новым выплатам с 1 июля 2021 года. Напомним, по 5 650 рублей смогут получать беременные россиянки и дети из неполных семей.

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