Генпрокуратура попросила своих сотрудников быть добрее друг к другу после волны самоубийств
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Генпрокуратура попросила своих сотрудников быть добрее друг к другу после волны самоубийств

11:44:357/9/2021Фото: pixabay
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Сотрудникам настоятельно рекомендуют не оскорблять коллег, не грубить им и даже не угрожать.

Сотрудников прокуратуры попросили быть добрее к друг другу

Прокуратура России обратилась к свои сотрудникам и попросила вести себя добрее к свои коллегам. Произошло это из-за того, что в стране участились случаи самоубийств в коллективах. Документ с такой просьбой уже разослали по всем регионам после «случаев суицида среди прокурорских работников» в нескольких регионах. Так, сотрудникам настоятельно рекомендуют не оскорблять коллег, не грубить им и даже не угрожать.

Отметим, что суицид среди прокурорских работников стал серьезной проблемой, которую на контроль взяла генеральная прокуратура. А в случае каких-либо нарушений в ведомстве пообещали серьезно наказывать руководителей.

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