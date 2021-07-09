Генпрокуратура попросила своих сотрудников быть добрее друг к другу после волны самоубийств

Прокуратура России обратилась к свои сотрудникам и попросила вести себя добрее к свои коллегам. Произошло это из-за того, что в стране участились случаи самоубийств в коллективах. Документ с такой просьбой уже разослали по всем регионам после «случаев суицида среди прокурорских работников» в нескольких регионах. Так, сотрудникам настоятельно рекомендуют не оскорблять коллег, не грубить им и даже не угрожать.
Отметим, что суицид среди прокурорских работников стал серьезной проблемой, которую на контроль взяла генеральная прокуратура. А в случае каких-либо нарушений в ведомстве пообещали серьезно наказывать руководителей.