"Мама истошно кричала от боли": На видео попал момент гибели 5-летнего мальчика в Академгордке Новосибирска. Подробности трагедии
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"Мама истошно кричала от боли": На видео попал момент гибели 5-летнего мальчика в Академгордке Новосибирска. Подробности трагедии

12:14:327/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Водитель Audi Q7 притормозил перед пешеходным переходом и пропустил семью, когда на дорогу выехал мальчик на самокате, то мужчина тронулся с места.

Мама стрелой помчалась к сыну

8 июля в Академгородке при повороте на улицу Терешковой, 56-летний водитель Audi Q7 насмерть сбил 5-ти летнего мальчика. В этот момент малыш переезжал по зебре дорогу на самокате. До этого автомобилист пропустил других пешеходов, но резко дал газ, когда на дороге оказался мальчик. ДТП произошло на глазах у матери и сестры ребенка. Чуть позже появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль сбивает ребенка. На место трагедии с истошным криком с коляской подбегает мама малыша. Она отпускает коляску и вытаскивает из-под колес своего сыночка. Затем она положила его на траву. Все это время мать кричала от боли. Коляску подхватила старшая дочь. При этом как говорят очевидцы, в этом момент на лице 56-летнего водителя был ужас. Он не пытался сбежать, а сразу вышел из автомобиля. но помочь мальчику уже было нельзя - он умер.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, дорогу переходили многодетная мама с ребенком в коляске и еще двумя детьми рядом, на зеленый сигнал светофора. Водитель притормозил перед пешеходным переходом и пропустил семью, когда на дорогу выехал мальчик на самокате, то мужчина тронулся с места. Водитель был обследован на наличие алкоголя в крови. Результат показал, что мужчина был трезв. На место прибыли руководители городской госавтоинспекции и отдела полиции по Советскому району Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин инициировал обращение в городскую прокуратуру о передаче её материалов следователям.

- На моих глазах все произошло, стоял на этом же переходе, он самокат на проезжую часть спустил, а не как многие видят, катился без оглядки, - рассказывает очевидец трагедии.
- Такое долго будет стоять перед глазами. Ужасная трагедия. В таких ситуациях вина водителя очевидна. Горе матери безгранично. Мягких облачков тебе малыш, - добавляет другой комментатор.

- Ужасная трагедия! Соболезнования родителям и близким. Всё больше вопросов к руководству областного ГАИ: профилактика минимальная, экипажей крайне мало работает на дорогах. Уважаемые руководители, тенденция отрицательная - начинайте уже работать! - заявляет подписчик.

- Шла с работы. Ауди черный... Водила высокий упитанный мужик. Лужа крови под передним левым колесом. Мать с грудничком на коленях сидела на стульях, которые вынесли из управделами СО РАН, на газоне. Скорая, реанимобиль. Врачи. Куча ДПСников. Куча машин ДПС. Кто водитель этой ауди? - недоумевает очевидец происшествия.

- Прошу отказаться от суждений и комментариев в ту или иную сторону. Я хорошо знаю семью. Ване было 5 лет, недалеко от него шла мама с другими детьми и коляской, т.е. все это произошло у них на глазах. Поверьте, это трагедия для всех, - написала сибиярчка.

Как сообщают службы МВД - с января по май в России зарегистрировали 112 ДТП с участием самокатов, велосипедов и т.д.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

К июлю 2021 число аварий значительно выросло.

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