ООО «ИГК» - 20 лет!

Объект мощностью 3 000 кВт ввели в эксплуатацию в июле 1934 года. Электростанция состояла из единственного генератора, работала на угле и поставляла тепловую и электрическую энергию Чернореченскому цементному заводу, а также рабочему поселку.
Шло время, цементное производство росло, требуя новых мощностей и бόльших объемов энергии. Уже заходила речь о расширении предприятия и увеличении жилого фонда, строительстве объектов соцкультбыта. В 1952 году, после пуска в эксплуатацию Искитимской районной подстанции и высоковольтной линии передач, прекратилась подача электрической энергии и значительно повысилась выработка пара для производства и отопления присоединяемых жилых домов, социальных организаций.
Название ЦЭС со временем менялось: «Парокотельный цех», «Цех теплогазоводоснабжения», но главное предназначение объекта оставалось прежним. Завод строился, набирал производственную мощь, а вместе с ним росло и укреплялось энергетическое хозяйство. В 1963 году в парокотельном цехе трудились 149 человек, которые обслуживали три котла, вырабатывающих 7 тонн пара в час. В 1973 году число котлов увеличилось до 11, а количество пара – до 156 тонн в час, оборудование обслуживал 81 специалист.
Более 40 лет подразделение возглавлял Владимир Михайлович Чубаров. Он пришел на завод в 1934 году по направлению после окончания Новосибирского индустриального техникума: сначала стал помощником мастера электроцеха, через 9 месяцев – мастером, потом начальником, главным энергетиком. А с 1941-го по 1979-й годы он возглавлял коллектив парокотельного цеха. Под его руководством подразделению удалось добиться безаварийной работы агрегатов, увеличения производственной мощности и производительности труда за счет автоматизации производства. Цех бесперебойно обеспечивал водой и паром основные технологические переделы и службы быта предприятия, заводы асбестоцементных изделий, ЖБИ-13 и АТП-5, центральную и северную части города. В 1983 году производство было газифицировано, в декабре на новое топливо перешла и котельная. В цехе постепенно заменили ряд котлов, что положительно повлияло не только на работу подразделения и повышение культуры производства, но и на экологию.
С 2001 года общество с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» существует как самостоятельное юридическое лицо. Первым руководителем выделенного из состава завода общества был Петр Александрович Сагайко, который в 1980-х годах принимал активное участие в газификации завода и г. Искитима. После создания новой теплоснабжающей организации он совместно со специалистами продолжал работу по переоборудованию котельной до уровня современного производства.
Сегодня самым опытным сотрудником, посвятившим всю жизнь предприятию, является заместитель директора по производству Сергей Григорьевич Михайлов. Вернувшись из армии, он в 1976 году устроился на завод, в 2001-м перевелся в «Искитимскую городскую котельную». Сейчас его общий трудовой стаж составляет 45 лет. За время работы неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями. В связи с празднованием 20-летия Общества Сергей Григорьевич награжден благодарностью Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
В настоящее время ООО «ИГК» – одно из трех предприятий г. Искитима, которое оказывает услуги теплоснабжения. Для промышленной площадки АО «Искитимцемент» обслуживает тепловые сети, сети водоснабжения и канализации, а также подземные и наземные газопроводы. Кроме того, организация является производителем технической воды: по договору водопользования с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области осуществляются забор воды из реки Бердь и ее подъем в систему технического водоснабжения. Вода необходима для изготовления цемента, также она служит для подпитки тепловых сетей города.
Компания эксплуатирует три котельных. Котельная №1, с располагаемой тепловой мощностью – 118 Гкал/ч (137,3 МВт), обеспечивает теплоснабжение центральной и северной частей г. Искитима и производственных предприятий, в том числе АО «Искитимцемент». Существующий резерв тепловой мощности позволяет ООО «ИГК» подключать новых потребителей. Котельная №2, с установленной тепловой мощностью 1,45 Гкал/ч (1,69 МВт), обеспечивает теплоснабжение улицы Карьер цемзавода и производственных объектов ЗАО «Чернореченский карьер». Котельная №3 отапливает загородную базу отдыха «Матросово».
ООО «ИГК» поставляет тепловую энергию для отопления (на эти цели расходуется 75% ресурсов) и приготовления горячей воды (25%).
Порядка 45% потребителей тепловой энергии предприятия входят в категорию «Население» – это 139 многоквартирных и 160 частных домов. К остальным 55% относятся 27 социально значимых объектов (среди них – восемь детских садов, восемь школ и одно медицинское учреждение) и 246 объектов организаций бюджетной сферы и промышленных предприятий.
Горожане, которые оплачивают услуги отопления с задержками, нередко накапливают серьезные долги. Это негативно сказывается на работе компании: из-за недостатка финансовых средств сложно своевременно и в полном объеме выполнять запланированные ремонты, проводить мероприятия по охране труда. К сожалению, год от года ситуация не улучшается. Однако, несмотря на трудности, ООО «ИГК» с уверенностью смотрит в будущее, ведет переоснащение котельных, реализует программу по повышению энергоэффективности и снижению себестоимости тепловой энергии. Прекратив в 2016 году выработку пара, предприятие поэтапно перевело остановленные котлы в водогрейный режим. В настоящее время ведется модернизация автоматики и газового оборудования, замена насосных агрегатов.
Сейчас компания готовится к следующему отопительному сезону. Проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, замена и ремонт основного и вспомогательного оборудования, находящегося в эксплуатации на протяжении всего отопительного периода.
С 2009 года ООО «ИГК» возглавляет Юрий Владимирович Масленников. Общая численность предприятия – 140 человек. Своевременно выплачивается заработная плата работникам, ежегодно проводится ее индексация. Действующий коллективный договор предусматривает профессиональную подготовку и повышение квалификации, различные виды поощрения персонала и оказания материальной помощи. Сегодня, как и много лет назад, предприятие обеспечивает треть Искитима теплом и горячей водой. И с этой задачей коллектив успешно справляется. Сотрудники ООО «ИГК» работают на совесть, помня о том, что от них зависят тысячи горожан, их тепло, покой и уют.
Материалы предоставлены пресс-службой АО Искитимцемент