Четверых убийц президента Гаити ликвидировали
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Четверых убийц президента Гаити ликвидировали

11:58:427/9/2021Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
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Еще шестеро нападавших находятся под арестом.

Президента Гаити убили в ночь со вторника на среду

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране рассказала, что четыре человека. Напавших на президента, ликвидированы, а еще шесть арестованы.

- Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией, - сообщила она.

Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. В настоящее время в стране введено военное положение.

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задержаниеубийство президентаГаити
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