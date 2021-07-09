Четверых убийц президента Гаити ликвидировали

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране рассказала, что четыре человека. Напавших на президента, ликвидированы, а еще шесть арестованы.
- Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией, - сообщила она.
Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. В настоящее время в стране введено военное положение.