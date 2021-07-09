Кто больше всех заработал денег из депутатов и чиновников за время пандемии, показываем рейтинг

Журнал Forbes разместил на своих страницах рейтинг самых богатых государственных служащих и депутатов России. Всего в список вошли 100 человек.
Итак, «золото» в списке богатейших взял депутат законодательного собрания Челябинской области и параллельно президент «Южуралзолота» Константин Струков. По итогам прошлого года бизнесмен занимал третье место в рейтинге, тогда как за 2020-й доход его семьи составил более 8,6 млрд рублей — это на 3,5 млрд руб. больше, чем в предыдущей версии рейтинга.
«Серебренным» миллиардером стал депутат законодательного собрания Камчатского края, совладелец дальневосточной рыбопромысловой компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок. Его семья задекларировала 7,7 млрд рублей при том, что годом ранее их доходы составили 5,5 млрд рублей.
Беднее Евтушка стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. За год он заработал всего 6,3 миллиарда рублей. Поэтому он занимает третью строчку рейтинга. Он за год увеличил свой доход с 6,2 до 6,3 млрд руб. Это произошло несмотря на то, что в марте 2021-го чиновник был арестован и сейчас находится в СИЗО по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Отметим, что в 2020 году, несмотря на вызванный пандемией кризис, их доходы выросли суммарно более чем на 10 млрд рублей. А доходы первых десяти госслужащих в рейтинге превышают годовой бюджет 13 регионов России.