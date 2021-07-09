В России хотят отменить разрешения на временное проживание иностранцев
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09.07
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В России хотят отменить разрешения на временное проживание иностранцев

12:55:237/9/2021Фото: pixabay
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А трудовую деятельность мигрантов будут регулировать информационными сервисами.

МВД разработало новый закон в отношении мигрантов

В МВД России подготовили новый документ, который вносит изменения в правила въезда на нашу территорию и пребывание здесь иностранцев. Так, одно из изменений – это отмена разрешений на временное проживание в России.

Так, в МВД предлагают установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно). Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей. Отметим, что иностранным гражданам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России.

Также в ведомстве хотят использовать две информационные системы для регулирования трудовой миграции.

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