В России хотят отменить разрешения на временное проживание иностранцев

В МВД России подготовили новый документ, который вносит изменения в правила въезда на нашу территорию и пребывание здесь иностранцев. Так, одно из изменений – это отмена разрешений на временное проживание в России.
Так, в МВД предлагают установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно). Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей. Отметим, что иностранным гражданам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России.
Также в ведомстве хотят использовать две информационные системы для регулирования трудовой миграции.