Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Бердчан вакцинируют от коронавируса препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Бердчан вакцинируют от коронавируса препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

1:26:497/9/2021Фото: Nso.ru
0

Эксперты говорят об эффективности всех разрешенных к использованию вакцин для прививок. В чем их отличие. Наибольшему число бердчан поставили прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

В Бердске прививки от коронавируса ставят тремя распространенными в гражданском обороте вакцинами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Нужно ли ставить вакцину от коронавируса пациентам с больным сердцем, объясняем

Нужно ли ставить вакцину от коронавируса пациентам с больным сердцем, объясняемКому категорически запрещена вакцинация от коронавируса, ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Полный список противопоказанийЕщё 268 новости

В Бердске ставят прививки от коронавируса тремя вакцинами. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

- При этом наибольшему число бердчан поставили прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» - таких 13 149 человек, «ЭпиВакКорону» ввели 1177 горожанам, «КовиВаком» вакцинировались 245 человек, - привела данные на начало июля руководитель бердского здравоохранения.

Сейчас цифры несколько изменились (об этом читайте в ближайшее время). Но по-прежнему в лидерах препарат «Спутник V». Его другое название «ГамКовидВак». Это первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Сейчас это самый распространенный препарат для вакцинации.

Это векторная вакцина, состоящая из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали второй. Ее создали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая.

«КовиВак» создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. Она произведена по классической технологии и содержит инактивированный (убитый) вирус SARS-CoV-2. Ее отличительная черта от остальных — запрет ставить людям старше 60 лет.

«Спутник Лайт» - второй продукт центра им. Гамалеи. Препарат тоже рекомендован пока только для людей до 60 лет. Это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа, а одним уколом. Иммунитет формируется почти в два раза быстрее — менее чем за месяц. Но эффективность несколько ниже остальных препаратов — 80%.

Впрочем, как отмечают эксперты, ни одна вакцина в мире не защищает на 100%, в том числе от гриппа или кори. Доказана 97-процентная эффективность «Спутника V», другие вакцины от коронавируса приближены к этому показателю. При этом специалисты допускают случаи заражения коронавирусом после прививки, но процент крайне мал — примерно 2-3 факта на 100 привитых. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Дробинская, в Бердске и во всей Новосибирской области менее 1% вакцинированных заболевают коронавирусной инфекцией.

Как ставят прививки от коронавируса

Сейчас все, применяемые в России для защиты от COVID-19 вакцины, кроме «Спутника лайт», вводятся в два этапа. Сначала один укол, а спустя две или три недели второй. В минздраве Новосибирской области разъяснили, как ставят прививки доступными для россиян вакцинами.

«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) – двухкомпонентная вакцина. Производители «Спутника V» поставляют ее сразу дозами, необходимыми для полной вакцинации: в одной партии приходят оба компонента. Ампулы и флаконы компонентов нельзя перепутать – они оформлены в разных цветах: в дизайне первого компонента присутствует синий цвет, второго – красный.

Когда минздрав региона сообщает, что в Новосибирскую область поступило, к примеру, 19 800 доз «Спутника V», это значит, что пришло 19 800 комплектов. Точно так же, сразу оба компонента одновременно, получают медицинские учреждения, где работают пункты вакцинопрофилактики. Повторим, два флакона – это одна доза.

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – однокомпонентные. То есть и первый, и второй раз человеку вводят абсолютно одинаковый по составу препарат. Но сразу после поступления этих препаратов в регион, склад «Новосибоблфарма» формирует комплект из двух ампул, для полного курса вакцинации, и в таком виде распределяет по поликлиникам.

О том, кому нельзя прививаться, "Курьер. Среда. Бердск" сообщал ранее.

О том, где можно поставить прививку, расскажем в ближайшее время.

Савченко предсказала Украине худший сценарий
«При чём тут тренер, если нет футболистов»: Роднинва о Черчесове
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Чего нельзя делать после прививки от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Итальянские ученые высказались о вакцине «Спутник V»
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
эффективностьпрививкиуколвакцина от коронавируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему люди не ставят прививки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смертельное ДТП с 5-летним ребенком на самокате в Академгородке мог устроить замдиректора физматшколы НГУ на Audi Q7
1:23:33 7/9/2021
Смертельное ДТП с 5-летним ребенком на самокате в Академгородке мог устроить замдиректора физматшколы НГУ на Audi Q7
Столото в тираже 1396 «Русского лото» 11 июля 2021 разыграет 800 млн и 75 призов по 100 тыс. руб.
1:20:33 7/9/2021
Столото в тираже 1396 «Русского лото» 11 июля 2021 разыграет 800 млн и 75 призов по 100 тыс. руб.
Рецидивист исколотил полицейского прямо в СИЗО Новосибирска
1:02:52 7/9/2021
Рецидивист исколотил полицейского прямо в СИЗО Новосибирска
В России хотят отменить разрешения на временное проживание иностранцев
12:55:23 7/9/2021
В России хотят отменить разрешения на временное проживание иностранцев
Кто больше всех заработал денег из депутатов и чиновников за время пандемии, показываем рейтинг
12:23:39 7/9/2021
Кто больше всех заработал денег из депутатов и чиновников за время пандемии, показываем рейтинг
9 июля - День особой Тихвинской иконы Божией Матери 2021: О чем каждый должен ей помолиться и в чем она помогает
12:20:21 7/9/2021
9 июля - День особой Тихвинской иконы Божией Матери 2021: О чем каждый должен ей помолиться и в чем она помогает
"Мама истошно кричала от боли": На видео попал момент гибели 5-летнего мальчика в Академгордке Новосибирска. Подробности трагедии
12:14:32 7/9/2021
"Мама истошно кричала от боли": На видео попал момент гибели 5-летнего мальчика в Академгордке Новосибирска. Подробности трагедии
Четверых убийц президента Гаити ликвидировали
11:58:42 7/9/2021
Четверых убийц президента Гаити ликвидировали
Генпрокуратура попросила своих сотрудников быть добрее друг к другу после волны самоубийств
11:44:35 7/9/2021
Генпрокуратура попросила своих сотрудников быть добрее друг к другу после волны самоубийств
Кто получит и как оформить выплаты беременным россиянкам и семьям с детьми с 1 июля 2021, объяснил ПФР в картинках
11:38:50 7/9/2021
Кто получит и как оформить выплаты беременным россиянкам и семьям с детьми с 1 июля 2021, объяснил ПФР в картинках