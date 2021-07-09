Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Бердчан вакцинируют от коронавируса препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В Бердске ставят прививки от коронавируса тремя вакцинами. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.
- При этом наибольшему число бердчан поставили прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» - таких 13 149 человек, «ЭпиВакКорону» ввели 1177 горожанам, «КовиВаком» вакцинировались 245 человек, - привела данные на начало июля руководитель бердского здравоохранения.
Сейчас цифры несколько изменились (об этом читайте в ближайшее время). Но по-прежнему в лидерах препарат «Спутник V». Его другое название «ГамКовидВак». Это первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Сейчас это самый распространенный препарат для вакцинации.
Это векторная вакцина, состоящая из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка.
«ЭпиВакКорону» зарегистрировали второй. Ее создали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая.
«КовиВак» создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. Она произведена по классической технологии и содержит инактивированный (убитый) вирус SARS-CoV-2. Ее отличительная черта от остальных — запрет ставить людям старше 60 лет.
«Спутник Лайт» - второй продукт центра им. Гамалеи. Препарат тоже рекомендован пока только для людей до 60 лет. Это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа, а одним уколом. Иммунитет формируется почти в два раза быстрее — менее чем за месяц. Но эффективность несколько ниже остальных препаратов — 80%.
Впрочем, как отмечают эксперты, ни одна вакцина в мире не защищает на 100%, в том числе от гриппа или кори. Доказана 97-процентная эффективность «Спутника V», другие вакцины от коронавируса приближены к этому показателю. При этом специалисты допускают случаи заражения коронавирусом после прививки, но процент крайне мал — примерно 2-3 факта на 100 привитых. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Дробинская, в Бердске и во всей Новосибирской области менее 1% вакцинированных заболевают коронавирусной инфекцией.
Как ставят прививки от коронавируса
Сейчас все, применяемые в России для защиты от COVID-19 вакцины, кроме «Спутника лайт», вводятся в два этапа. Сначала один укол, а спустя две или три недели второй. В минздраве Новосибирской области разъяснили, как ставят прививки доступными для россиян вакцинами.
«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) – двухкомпонентная вакцина. Производители «Спутника V» поставляют ее сразу дозами, необходимыми для полной вакцинации: в одной партии приходят оба компонента. Ампулы и флаконы компонентов нельзя перепутать – они оформлены в разных цветах: в дизайне первого компонента присутствует синий цвет, второго – красный.
Когда минздрав региона сообщает, что в Новосибирскую область поступило, к примеру, 19 800 доз «Спутника V», это значит, что пришло 19 800 комплектов. Точно так же, сразу оба компонента одновременно, получают медицинские учреждения, где работают пункты вакцинопрофилактики. Повторим, два флакона – это одна доза.
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – однокомпонентные. То есть и первый, и второй раз человеку вводят абсолютно одинаковый по составу препарат. Но сразу после поступления этих препаратов в регион, склад «Новосибоблфарма» формирует комплект из двух ампул, для полного курса вакцинации, и в таком виде распределяет по поликлиникам.
О том, кому нельзя прививаться, "Курьер. Среда. Бердск" сообщал ранее.
О том, где можно поставить прививку, расскажем в ближайшее время.