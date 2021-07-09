Рецидивист исколотил полицейского прямо в СИЗО Новосибирска

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Как выяснило следствие, в феврале этого года 29-летний обвиняемый был выведен из камеры ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Новосибирской области в сборное отделение для отправки в больницу с целью прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Мужчине не понравились требования сотрудника УФСИН и он несколько раз его ударил в грудь и плечо. Все действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
Теперь уголовное дело будет передано в суд, а рецидивисту грозит серьезное наказание.