Рецидивист исколотил полицейского прямо в СИЗО Новосибирска
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09.07
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Рецидивист исколотил полицейского прямо в СИЗО Новосибирска

1:02:527/9/2021Фото: pixabay
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Теперь недовольного мужчину ждет серьезное наказание.

Рецидивист избил сотрудника СИЗО

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Как выяснило следствие, в феврале этого года 29-летний обвиняемый был выведен из камеры ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Новосибирской области в сборное отделение для отправки в больницу с целью прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Мужчине не понравились требования сотрудника УФСИН и он несколько раз его ударил в грудь и плечо. Все действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Теперь уголовное дело будет передано в суд, а рецидивисту грозит серьезное наказание.

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