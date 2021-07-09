Смертельное ДТП с 5-летним ребенком на самокате в Академгородке мог устроить замдиректора физматшколы НГУ на Audi Q7

Водителем автомобиля Audi Q7, который насмерть сбил мальчика в Академгородке, был заместитель директора по развитию физико-математической школы при Новосибирском государственном университете Дмитрий Кожемякин. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Новосибирске.
- Женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с грудным ребенком, — сообщили в СК. — В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм.
Когда-то Кожемякин возглавлял КБУ Бердска.
Из-за широкого общественного резонанса дело из полиции передали в Следственный комитет. Разбирательство продолжается.