Сильнейший летний подоконниковый обряд на деньги

Подоконниковые обряды с кошельком на привлечение денег могут проводиться на полнолуние и на новолуние. В полнолуние луна достигает пика своего влияния, а в новолуние она только начинает набирать свою силу. И в полнолуние и в новолуние нужно четко выбирать время проведения ритуала - это само время события.
Хорошо, если перед проведением ритуала вы навели в доме и ваших мыслях порядок, чтобы ничего не мешало лунной энергии накапливаться там, где это нужно именно вам.
Для проведения подоконникового обряда вам понадобится кошелек и деньги. Кошелек тот, который вы ежедневно используете. Его нужно очистить от всего лишнего. Там должны остаться только купюры и монеты. Причем сувенирные монеты и монеты других государств лучше из него убрать. Карты и фото тоже убирайте.
Разница в ритуалах на полнолуние и новолуние только в том, что слова заговора разные. Проводить их, соответственно можно каждый две недели, ведь пиковые состояния луны меняются каждые 14 дней.
Положите в полнолуние кошелек на подоконник, скажите над ним трижды:
Если делаете ритуал на новолуние, скажите следующие слова, тоже трижды:
На новолуние обряд проводится три ночи подряд, чтобы с силой луны, которая увеличивается, росла и сила заговора.