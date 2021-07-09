Сильнейший летний подоконниковый обряд на деньги
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Сильнейший летний подоконниковый обряд на деньги

5:20:177/9/2021Фото: pxhere
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Для проведения подоконникового обряда вам понадобится кошелек и деньги. Кошелек тот, который вы ежедневно используете.

подоконник
Подоконник в доме - это особое место

Подоконниковые обряды с кошельком на привлечение денег могут проводиться на полнолуние и на новолуние. В полнолуние луна достигает пика своего влияния, а в новолуние она только начинает набирать свою силу. И в полнолуние и в новолуние нужно четко выбирать время проведения ритуала - это само время события.

Хорошо, если перед проведением ритуала вы навели в доме и ваших мыслях порядок, чтобы ничего не мешало лунной энергии накапливаться там, где это нужно именно вам.

Для проведения подоконникового обряда вам понадобится кошелек и деньги. Кошелек тот, который вы ежедневно используете. Его нужно очистить от всего лишнего. Там должны остаться только купюры и монеты. Причем сувенирные монеты и монеты других государств лучше из него убрать. Карты и фото тоже убирайте.

Разница в ритуалах на полнолуние и новолуние только в том, что слова заговора разные. Проводить их, соответственно можно каждый две недели, ведь пиковые состояния луны меняются каждые 14 дней.

Положите в полнолуние кошелек на подоконник, скажите над ним трижды:


Если делаете ритуал на новолуние, скажите следующие слова, тоже трижды:

На новолуние обряд проводится три ночи подряд, чтобы с силой луны, которая увеличивается, росла и сила заговора.

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