Дата сильнейшей магнитной бури в июле 2021 года: Как подготовиться к буре за 3 дня?
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Дата сильнейшей магнитной бури в июле 2021 года: Как подготовиться к буре за 3 дня?

6:20:227/9/2021Фото: pxhere
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Колебания геомагнитного поля земли в первую очередь влияют на состояние самых мелких кровеносных сосудов, называемых капиллярами, а также на нервные окончания, а именно - на периферическую нервную систему.

солнце
Самая сильная буря продлится двое суток

Самая сильная магнитная буря, спрогнозированная на июля 2021 года. начнется 11 июля и продлится двое суток. Сила ее ударов будет достигать 5 баллов.

Ухудшает положение метеозависимых то, что в период с 8 по 10 июля идет чуть менее слабая буря (4 балла), но тоже двухдневная. Перерыв между ними будет совсем незначительным. Однако предстоящая буря будет все же сильнее и у вас еще есть время подготовиться к ней.

Сильнее сильнее всего от магнитных бурь страдают люди, имеющие хронические заболевания. Поскольку метеозависимость не является диагнозом или заболеванием, медики рассказали чего метеозависимые испытывают недомогание.

Колебания геомагнитного поля земли в первую очередь влияют на состояние самых мелких кровеносных сосудов, называемых капиллярами, а также на нервные окончания, а именно - на периферическую нервную систему.

Сильнее всего подвержены недомоганиям люди с заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой или нервной системы. Неблагоприятному воздействию подвергаются также те, у кого есть заболевания опорно-двигательной системы, пищеварительной и дыхательной систем.

Среди неблагоприятных симптомов чаще всего отмечаются:


  • сильная головная боль,
  • повышение или понижение артериального давления,
  • нарушения сердечного ритма,
  • со стороны нервной системы чаще всего возникают бессонница, раздражительность, повышенная эмоциональность,
  • со стороны дыхательной системы могут отмечаться одышка, затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха,
  • со стороны опорно-двигательной системы могут быть такие крутящие боли в суставах.

Главными рекомендациями для метеозависимых людей являются те, которые способны приблизить ваш образ жизни к наиболее здоровому. То есть вам предлагается наладить режим дня так, чтобы оградить себя от физических нагрузок, нормализовать питание, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Сделайте упор на свежие овощи ягоды и фрукты, которых сейчас в избытке. Вам следует также совсем отказаться от крепких и энергетических напитков, а также от тонизирующих напитков, в частности кофе.

Будет очень хорошо, если вы позволите себе вечером пешеходные прогулки на свежем воздухе. Перед сном проветривайте помещение. Можно принимать тёплые расслабляющие ванны, а по утрам устраивать контрастный душ.

Соблюдайте питьевой режим, пейте больше чистой воды. Следите за вашим давлением и не пропускайте прием лекарств.

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