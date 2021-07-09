Дата сильнейшей магнитной бури в июле 2021 года: Как подготовиться к буре за 3 дня?

Самая сильная магнитная буря, спрогнозированная на июля 2021 года. начнется 11 июля и продлится двое суток. Сила ее ударов будет достигать 5 баллов.
Ухудшает положение метеозависимых то, что в период с 8 по 10 июля идет чуть менее слабая буря (4 балла), но тоже двухдневная. Перерыв между ними будет совсем незначительным. Однако предстоящая буря будет все же сильнее и у вас еще есть время подготовиться к ней.
Сильнее сильнее всего от магнитных бурь страдают люди, имеющие хронические заболевания. Поскольку метеозависимость не является диагнозом или заболеванием, медики рассказали чего метеозависимые испытывают недомогание.
Колебания геомагнитного поля земли в первую очередь влияют на состояние самых мелких кровеносных сосудов, называемых капиллярами, а также на нервные окончания, а именно - на периферическую нервную систему.
Сильнее всего подвержены недомоганиям люди с заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой или нервной системы. Неблагоприятному воздействию подвергаются также те, у кого есть заболевания опорно-двигательной системы, пищеварительной и дыхательной систем.
Среди неблагоприятных симптомов чаще всего отмечаются:
- сильная головная боль,
- повышение или понижение артериального давления,
- нарушения сердечного ритма,
- со стороны нервной системы чаще всего возникают бессонница, раздражительность, повышенная эмоциональность,
- со стороны дыхательной системы могут отмечаться одышка, затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха,
- со стороны опорно-двигательной системы могут быть такие крутящие боли в суставах.
Главными рекомендациями для метеозависимых людей являются те, которые способны приблизить ваш образ жизни к наиболее здоровому. То есть вам предлагается наладить режим дня так, чтобы оградить себя от физических нагрузок, нормализовать питание, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Сделайте упор на свежие овощи ягоды и фрукты, которых сейчас в избытке. Вам следует также совсем отказаться от крепких и энергетических напитков, а также от тонизирующих напитков, в частности кофе.
Будет очень хорошо, если вы позволите себе вечером пешеходные прогулки на свежем воздухе. Перед сном проветривайте помещение. Можно принимать тёплые расслабляющие ванны, а по утрам устраивать контрастный душ.
Соблюдайте питьевой режим, пейте больше чистой воды. Следите за вашим давлением и не пропускайте прием лекарств.