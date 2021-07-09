Неделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки

3:21:367/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
0

" Получается, мой больничный ни закрыт, ни продлен. И что теперь делать, я не знаю. Скорее всего пойду в прокуратуру, чтобы обязать поликлинику мне выплачивать больничный, потому что мой работодатель ждет больничный, а у меня его нет" - добавляет Наталья.

Когда мне пришел положительный результат, я стала звонить во все медицинские службы

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась жительница Бердска Татьяна, которая уже неделю не может дозвониться до разных медицинских организаций. Ее игнорируют абсолютно все государственные медицинские учреждения.

2 июля бердчанка почувствовала недомогание. По всем признакам она поняла, что это может быть коронавирус. Выходить на улицу и заражать людей Татьяна не хотела и тогда она решила вызвать бригаду врачей на дом. Она позвонила на единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. Там ей ответили и приняли вызов. Целых два дня Татьяна ждала врачей, но никто так и не приехал. Ей становилось хуже, и тогда женщина решила не рисковать здоровьем и поехала в частную клинику. Там ее отправили делать ПЦР-тест и сказали, что необходимо продлить больничный.

- Когда мне пришел положительный результат, я стала звонить во все медицинские службы, чтобы продлить больничный. В итоге ни до одного учреждения я не дозвонилась: ни в поликлинику, ни в здравоохранение города. Спустя какое-то время мне удалось дозвониться только до горячей линии здравоохранения Новосибирской области. Они мне дали шесть номеров телефонов, включая номер заместителя главного врача городской клинической больницы №1, ее замов, главной медсестры, и приемной, - рассказывает Татьяна сегодня, 9 июля.

Но и по этим номерам Татьяну не ждал успех. Никто не брал трубку. Таким образом, девушка находится в растерянности и уже не знает, куда обращаться.

- Получается, мой больничный ни закрыт, ни продлен. И что теперь делать, я не знаю. Скорее всего пойду в прокуратуру, чтобы обязать поликлинику мне выплачивать больничный, потому что мой работодатель ждет больничный, а у меня его нет, - добавляет Наталья.

- Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают больничный на 14 дней. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Для оформления больничного вам необходимо позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены, либо на горячую линию по коронавирусу в вашем регионе, - сообщается на официальном сайте “стопкоронавирус”.

В ЦГБ Бердска ситуацию не комментируют.

Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Какое будущее далай-лама предсказал России
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке: что нашли спасатели
Чего нельзя делать после прививки от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Правда ли, что COVID−19 ушел из Индии: ученые не стали молчать
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
больничныйчастная клиникатест на коронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас была похожая ситуация?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНеделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки
3:21:36 7/9/2021
Неделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки
12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день
3:20:50 7/9/2021
12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день
29-летняяя пациентка умерла от коронавируса в Новосибирской области. Зараженных за сутки на 9 июля +178
3:16:45 7/9/2021
29-летняяя пациентка умерла от коронавируса в Новосибирской области. Зараженных за сутки на 9 июля +178
Городскую электричку запустили в Новосибирске с проездом в 26 рублей
3:15:05 7/9/2021
Городскую электричку запустили в Новосибирске с проездом в 26 рублей
Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии
2:43:26 7/9/2021
Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии
БердскКовидный госпиталь в Бердске заполнен, тяжелые больные с коронавирусом - на ИВЛ, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:34:42 7/9/2021
Ковидный госпиталь в Бердске заполнен, тяжелые больные с коронавирусом - на ИВЛ, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская
Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу
2:22:46 7/9/2021
Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу
Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции
2:20:04 7/9/2021
Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции
Бердск"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам
2:15:43 7/9/2021
"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам
На мощном пожаре в мебельном магазине Барнаула погибли два человека
1:49:15 7/9/2021
На мощном пожаре в мебельном магазине Барнаула погибли два человека