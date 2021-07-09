Неделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась жительница Бердска Татьяна, которая уже неделю не может дозвониться до разных медицинских организаций. Ее игнорируют абсолютно все государственные медицинские учреждения.
2 июля бердчанка почувствовала недомогание. По всем признакам она поняла, что это может быть коронавирус. Выходить на улицу и заражать людей Татьяна не хотела и тогда она решила вызвать бригаду врачей на дом. Она позвонила на единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. Там ей ответили и приняли вызов. Целых два дня Татьяна ждала врачей, но никто так и не приехал. Ей становилось хуже, и тогда женщина решила не рисковать здоровьем и поехала в частную клинику. Там ее отправили делать ПЦР-тест и сказали, что необходимо продлить больничный.
- Когда мне пришел положительный результат, я стала звонить во все медицинские службы, чтобы продлить больничный. В итоге ни до одного учреждения я не дозвонилась: ни в поликлинику, ни в здравоохранение города. Спустя какое-то время мне удалось дозвониться только до горячей линии здравоохранения Новосибирской области. Они мне дали шесть номеров телефонов, включая номер заместителя главного врача городской клинической больницы №1, ее замов, главной медсестры, и приемной, - рассказывает Татьяна сегодня, 9 июля.
Но и по этим номерам Татьяну не ждал успех. Никто не брал трубку. Таким образом, девушка находится в растерянности и уже не знает, куда обращаться.
- Получается, мой больничный ни закрыт, ни продлен. И что теперь делать, я не знаю. Скорее всего пойду в прокуратуру, чтобы обязать поликлинику мне выплачивать больничный, потому что мой работодатель ждет больничный, а у меня его нет, - добавляет Наталья.
- Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают больничный на 14 дней. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Для оформления больничного вам необходимо позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены, либо на горячую линию по коронавирусу в вашем регионе, - сообщается на официальном сайте “стопкоронавирус”.
В ЦГБ Бердска ситуацию не комментируют.