Пять прекрасных причин пить красное вино каждый вечер для здоровья

Кажется, что никто не может насытиться красным вином, в том числе и ученые. Каждый день проводится очередное исследование, рекламирующее удивительные преимущества напитка сливового цвета.
Но хорошо ли красное вино? Если да, то почему?
К счастью для нас, доказательством этого является стакан на длинной ножке (только один, поскольку употребление большего количества алкоголя может нанести вред вашему здоровью). Потому что, как оказалось, употребление красного вина каждый вечер на самом деле может быть полезно для вашего здоровья - морального и физического, пишет yourtango.com.
Вот пять причин, по которым отдых с бокалом красного после долгого дня должен быть в вашем списке дел - одна причина на каждый рабочий день!
1. Красное вино может быть полезно для вашего сердца.Было доказано, что антиоксиданты в красном вине, называемые флавоноидами, снижают риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня ЛПНП (плохого холестерина) и увеличения производства хорошего холестерина.
По словам исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе, одни сорта содержат больше флавоноидов, чем другие.
Из наиболее распространенных красных сортов Каберне Совиньон имеет больше всего флавоноидов, за ним следуют Петит Сира и Пино Нуар, затем Мерло и Красный Зинфандель.
2. Красное вино может снизить риск депрессии.Хотя хроническое пьянство связано с проблемами физического и психического здоровья, умеренное употребление красного вина может иметь противоположный эффект.
Семилетнее исследование с участием более 5500 взрослых в возрасте от 55 до 80 лет, не имевших в анамнезе депрессии или злоупотребления алкоголем, показало, что умеренно пьющие (определяемые как те, кто выпивал от двух до семи маленьких стаканов вина в неделю) были менее подвержены депрессии, чем те, кто выпил больше или меньше этого количества.
3. Полифенолы, содержащиеся в красном вине, помогают поддерживать здоровье кишечника.Утренняя тарелка греческого йогурта - не единственное, что может помочь вашему кишечнику.
Исследование показало, что употребление красного вина увеличивает количество полезных бактерий в толстом кишечнике, помогая пищеварительному тракту более эффективно «переваривать пищу, регулировать иммунную функцию и вырабатывать витамин К, который играет ключевую роль в свертывании крови».
4. Соединение в красном вине может помочь вам сбросить жир.Новое исследование изучает влияние пицеатаннола, соединения, содержащегося в красном вине, которое превращается из антиоксиданта ресвератрола, на жир.
Лабораторное исследование показало, что пицеатаннол блокирует процесс, который позволяет формироваться жировым клеткам, и ожидается, что больше исследований будут изучать способы, которыми это соединение может помочь нам похудеть.
5. Соединения в красном вине также могут улучшить память и замедлить или отсрочить начало деменции.Команда из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке обнаружила, что полифенолы, которые также содержатся в чае, орехах, ягодах и какао, могут значительно замедлить когнитивное ухудшение и деменцию, связанную с болезнью Альцгеймера.
И ученые Texas A & M подтвердило, что ресвератрол, антиоксидант, найденный в кожице красного винограда, некоторые ягоды и арахис оказывает «положительное влияние на гиппокамп, часть мозга, которая имеет жизненно важное значение для памяти, обучения и настроения».
Итак, красное вино полезно для вас?