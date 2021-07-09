В России нужно привить всех жителей, заявила Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране нужно привить всех жителей от коронавируса, чтобы стать самой передовой страной по борьбе с болезнью.
- Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой, - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде (фрагмент она разместила в своем Telegram-канале), отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".