Достоинства использования VPN
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09.07
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Достоинства использования VPN

3:35:407/9/2021Фото: infuture.ru
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Многие люди задумываются о необходимости в Интернет-серфинге с высоким уровнем безопасности и анонимности.

VPN серверы
VPN серверы могут быть виртуальными или физическими

Именно такую возможность предоставляет VPN. Виртуальная частная сеть функционирует по особым технологиям. Она предоставляет пользователям доступ в Интернет с возможностью скрывать некоторые данные. Например, IP-адрес. И это далеко не все возможности и преимущества VPN.

Услуги подключения к виртуальной частной сети предоставляет сервис RUSVPN. На его сайте https://rusvpn.com/ можно узнать подробности о каждом предложении и услуге. Разработчик создал уникальные программные продукты. А также предоставляет клиентам ряд сопутствующих услуг.

Основные понятия VPN

Виртуальная частная сеть работает на принципах шифрования. Это позволяет скрывать различные данные. Например, о посещении сайтов, а также «изменять» настоящий IP на подходящий адрес. Функционирование VPN строится на основе взаимодействия серверного и клиентского оборудования. VPN серверы могут быть виртуальными или физическими.

Виртуальная частная сеть имеет собственные протоколы, технологии туннелирования и шифрования. А также обладает спецификой подключения, настройки и применения. Чтобы разобраться с нюансами работы с VPN может потребоваться много времени. Однако современные программные продукты способны значительно облегчить работу с такими технологиями.

У сервиса RUSVPN имеется несколько интересных решений для работы с VPN на различных устройствах, платформах и операционных системах.

Программные продукты


  • Приложения для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android.
  • Программное обеспечение для девайсов, работающих на основе ОС Windows, Mac, Linux.
  • Расширения для браузеров (Chrome, Mozilla) для использования на десктопных ПК, ноутбуках под управлением операционной системы Windows.
  • Сетевые решения для обеспечения качественного соединения и передачи данных по VPN (роутер, OpenVPN).
  • Дополнительные инструменты.

В качестве дополнительных инструментов сервис предлагает такие программные продукты, как проверка на утечку DNS, проверка на утечку через WebRTC, проверка на вирусы, мой IP-адрес, генератор паролей.

Достоинства услуг


  • Высокий уровень безопасности и анонимности.
  • Возможности для экономии при покупке товаров и услуг.
  • Эффективные инструменты и решения для доступа к контенту.
  • Высокий уровень защиты данных, устройств, программного обеспечения.

В Интернете не всегда можно получить доступ к интересующей информации. Он ограничен по принципу геолокации. Например, некоторые виды контента Netflix невозможно просматривать, не находясь на территории США. Однако использование IP адресов виртуальной частной сети позволит делать это. Как и получать доступ ко многим сайтам, онлайн казино, потоковому вещанию и сервисам. Использование VPN помогает экономить на покупках на таких платформах, как Steam, сервисах торрентов, при покупке авиабилетов и пр.

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