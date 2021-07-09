Достоинства использования VPN

Именно такую возможность предоставляет VPN. Виртуальная частная сеть функционирует по особым технологиям. Она предоставляет пользователям доступ в Интернет с возможностью скрывать некоторые данные. Например, IP-адрес. И это далеко не все возможности и преимущества VPN.
Услуги подключения к виртуальной частной сети предоставляет сервис RUSVPN. На его сайте https://rusvpn.com/ можно узнать подробности о каждом предложении и услуге. Разработчик создал уникальные программные продукты. А также предоставляет клиентам ряд сопутствующих услуг.
Основные понятия VPNВиртуальная частная сеть работает на принципах шифрования. Это позволяет скрывать различные данные. Например, о посещении сайтов, а также «изменять» настоящий IP на подходящий адрес. Функционирование VPN строится на основе взаимодействия серверного и клиентского оборудования. VPN серверы могут быть виртуальными или физическими.
Виртуальная частная сеть имеет собственные протоколы, технологии туннелирования и шифрования. А также обладает спецификой подключения, настройки и применения. Чтобы разобраться с нюансами работы с VPN может потребоваться много времени. Однако современные программные продукты способны значительно облегчить работу с такими технологиями.
У сервиса RUSVPN имеется несколько интересных решений для работы с VPN на различных устройствах, платформах и операционных системах.
Программные продукты
- Приложения для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android.
- Программное обеспечение для девайсов, работающих на основе ОС Windows, Mac, Linux.
- Расширения для браузеров (Chrome, Mozilla) для использования на десктопных ПК, ноутбуках под управлением операционной системы Windows.
- Сетевые решения для обеспечения качественного соединения и передачи данных по VPN (роутер, OpenVPN).
- Дополнительные инструменты.
В качестве дополнительных инструментов сервис предлагает такие программные продукты, как проверка на утечку DNS, проверка на утечку через WebRTC, проверка на вирусы, мой IP-адрес, генератор паролей.
Достоинства услуг
- Высокий уровень безопасности и анонимности.
- Возможности для экономии при покупке товаров и услуг.
- Эффективные инструменты и решения для доступа к контенту.
- Высокий уровень защиты данных, устройств, программного обеспечения.
В Интернете не всегда можно получить доступ к интересующей информации. Он ограничен по принципу геолокации. Например, некоторые виды контента Netflix невозможно просматривать, не находясь на территории США. Однако использование IP адресов виртуальной частной сети позволит делать это. Как и получать доступ ко многим сайтам, онлайн казино, потоковому вещанию и сервисам. Использование VPN помогает экономить на покупках на таких платформах, как Steam, сервисах торрентов, при покупке авиабилетов и пр.