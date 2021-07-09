Поставки канатно-веревочной и прочей продукции
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09.07
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Поставки канатно-веревочной и прочей продукции

3:44:517/9/2021Фото: valtex.com.ua
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Интернет-магазин компании «Шнур Сервис» реализует продукцию в ассортименте.

канат
Веревочная продукция

Его основу составляют канатно-веревочные и крепежные изделия разных видов. На сайте https://alto2005.ru/ имеются детальные описания каждой товарной позиции. Это высококачественная продукция. Изделия отличаются высокой эксплуатационной надежностью, техническими характеристиками.

Основные предложения


  • Наборы автомобилиста.
  • Буксировочный трос.
  • Стальные тросы канаты.
  • Текстильные ленты.
  • Разнообразные стропы.
  • Канаты спортивные нескольких видов.
  • Страховочные перевязи различных видов.
  • Оцинкованная цепь.
  • Приспособления для такелажа.
  • Веревочная продукция.
  • Стяжной ремень.
  • Полипропиленовый шпагат и мешки.
  • Плетеный шнур.
  • Снаряжение для альпинистских целей и задач.
  • Перфорированные крепежные элементы.
  • Канаты из натуральных и синтетических волокон.

В каталоге имеются различные товарные категории. Например, снаряжение для альпинистских целей и задач https://alto2005.ru/catalog/snaryazhenie-dlya-visotnih-rabot/ разных видов. Каждая категория имеет подкатегории. Например, снаряжение для альпинизма представлено такими товарными подкатегориями, как карабины, блоки-ролики, средства спасения и эвакуации и пр.

Товары имеют описания. Из них потенциальный заказчик может получить информацию о различных достоинствах и качествах товара. Например, о его технических и эксплуатационных показателях. А также о стоимости. Фото помогают визуально оценить эстетику и качества изделия.

Филиалы компании имеются в большинстве регионов России. Помимо Москвы и СПб они есть в Астрахани, Казани, Костроме, Новороссийске и пр. На сайте указаны расценки на продукцию, а также условия оплаты и доставки. Есть специальные предложения.

Достоинства сервиса и продукции компании, онлайн магазина

Компания специализируется на поставках на российский рынок изделий для грузоподъемных механизмов и устройств. Она работает уже более десятилетия, гарантированно надежно поставляя продукцию клиентам в РФ. И является одним из стабильных и надежных поставщиков канатно-веревочной продукции. В каталоге имеются изделия европейских и китайских производителей. А также продукция российских предприятий.

  • Гарантийные обязательства на продукцию, гарантии безопасности и надежности поставок и доставки.
  • Большой выбор канатно-веревочной и прочей продукции.
  • Гибкая ценовая политика, выгодные расценки.
  • Удобное расположение склада и офиса в Москве.
  • Онлайн сервис для заказа на сайте через корзину.
  • Выгодные условия поставок.
  • Большие складские площадки для хранения крупных партий продукции.
  • Сеть представительств в крупных городах и регионах Российской Федерации.
  • Удобный сервис онлайн поиска, сравнения и выбора товаров на сайте.
  • Быстрая и эффективная доставка по территории страны.
  • Специальные предложения, связанные с доставкой по МО и пр.

Клиентами интернет-магазина являются многие российские предприятия, торгующие мелким оптом и в розницу. Предложения компании востребованы у организаций, которые занимаются такелажными и грузоподъемными работами, грузоперевозками и пр. Продукция востребована во многих других сферах, отраслях. Консультации стоит получить у менеджера, контакты указаны на сайте.

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