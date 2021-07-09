Лунный календарь работ в саду и огороде 10 и 11 июля 2021: Собранные в эти дни семена выделяются большим зарядом энергии

Лунный календарь дачников всегда учитывает такие данные, как лунные сутки и прохождение луны по разным знакам зодиака - они могут быт плодородными или неплодородными.
Обычно принято считать, что дни новолуния и полнолуния не подходят для работ в огороде. Однако в эти выходные, хоть и 10 июля случится новолуние, луна будет проходить по плодородному знаку Рака и малоплодородному знаку Льва, что дает огородникам шанс на выполнение некоторых работ в огороде, которые окажется благоприятными.
Что можно 10 июля - новолуние и первые лунные сутки в Раке?
Благоприятно в этот день бороться с вредителями при помощи химии и механически - собирать их вручную, полоть сорняки, выкорчевывать ненужные побеги и вырезать поросль у деревьев.
Можно провести уборку больных и засохших растений, удалить сухие ветви, ненужные побеги. Разрешено заниматься пасынкование томатов, формированием огуречных плетей.
В этот день не рекомендуется проводить никаких посадочных и посевных работ, не стоит делать прививки деревьям, а также окучивать и рыхлить сухую землю, так как есть большой риск повредить корни растений, которые сейчас очень чувствительны.
Благоприятнее всего уделить время сбору семян, урожая на еду. Хорошо стричь газон.
Что можно 11 июля - вторые лунные сутки во Льве?
В этот день можно заниматься посадкой растений, рассады, саженцев плодовых деревьев и кустарников. Сделайте посев семян зелени, салатов, можно посеять редьку и морковь на зимнее ранение.
Благоприятна уборка озимого чеснока. Хорошо вносить подкормки, делать прикорневой полив почвы, сегодня разрешены и благоприятны прививки деревьев.
Запрещено сегодня делать пасынкование, прищипывание и обрезку, поскольку соки растений устремились к верхушкам растений. Если проводить запрещенные работы - растение может погибнуть от потери сока.