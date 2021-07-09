Лунный календарь работ в саду и огороде 10 и 11 июля 2021: Собранные в эти дни семена выделяются большим зарядом энергии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь работ в саду и огороде 10 и 11 июля 2021: Собранные в эти дни семена выделяются большим зарядом энергии

7:20:347/9/2021Фото: pxhere
0

В эти выходные, хоть и 10 июля случится новолуние, луна будет проходить по плодородному знаку Рака и малоплодородному знаку Льва, что дает огородникам шанс на выполнение некоторых работ

огород
В эти два дня Луна будет в Раке и во Льве

Лунный календарь дачников всегда учитывает такие данные, как лунные сутки и прохождение луны по разным знакам зодиака - они могут быт плодородными или неплодородными.

Обычно принято считать, что дни новолуния и полнолуния не подходят для работ в огороде. Однако в эти выходные, хоть и 10 июля случится новолуние, луна будет проходить по плодородному знаку Рака и малоплодородному знаку Льва, что дает огородникам шанс на выполнение некоторых работ в огороде, которые окажется благоприятными.

Что можно 10 июля - новолуние и первые лунные сутки в Раке?

Благоприятно в этот день бороться с вредителями при помощи химии и механически - собирать их вручную, полоть сорняки, выкорчевывать ненужные побеги и вырезать поросль у деревьев.

Можно провести уборку больных и засохших растений, удалить сухие ветви, ненужные побеги. Разрешено заниматься пасынкование томатов, формированием огуречных плетей.

В этот день не рекомендуется проводить никаких посадочных и посевных работ, не стоит делать прививки деревьям, а также окучивать и рыхлить сухую землю, так как есть большой риск повредить корни растений, которые сейчас очень чувствительны.

Благоприятнее всего уделить время сбору семян, урожая на еду. Хорошо стричь газон.

Что можно 11 июля - вторые лунные сутки во Льве?

В этот день можно заниматься посадкой растений, рассады, саженцев плодовых деревьев и кустарников. Сделайте посев семян зелени, салатов, можно посеять редьку и морковь на зимнее ранение.

Благоприятна уборка озимого чеснока. Хорошо вносить подкормки, делать прикорневой полив почвы, сегодня разрешены и благоприятны прививки деревьев.

Запрещено сегодня делать пасынкование, прищипывание и обрезку, поскольку соки растений устремились к верхушкам растений. Если проводить запрещенные работы - растение может погибнуть от потери сока.

Какое будущее далай-лама предсказал России
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Встаньте на колено»: жест Дании разозлил англичан
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
После увольнения Черчесов сделал заявление
дачановолуниелунный календарьчто нельзячто можно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь в выходные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь работ в саду и огороде 10 и 11 июля 2021: Собранные в эти дни семена выделяются большим зарядом энергии
7:20:34 7/9/2021
Лунный календарь работ в саду и огороде 10 и 11 июля 2021: Собранные в эти дни семена выделяются большим зарядом энергии
Пытавшего и убившего жену с особой жестокостью будут судить через 13 лет после ее смерти
7:14:03 7/9/2021
Пытавшего и убившего жену с особой жестокостью будут судить через 13 лет после ее смерти
Нежные картинки с Днём котенка от дизайнера и слова поздравления на 10 июля
7:13:00 7/9/2021
Нежные картинки с Днём котенка от дизайнера и слова поздравления на 10 июля
Кремль оценил идею вакцинировать всех россиян поголовно
6:54:52 7/9/2021
Кремль оценил идею вакцинировать всех россиян поголовно
Грудь начала расти у привившихся препаратом Pfizer женщин
6:31:23 7/9/2021
Грудь начала расти у привившихся препаратом Pfizer женщин
Дата сильнейшей магнитной бури в июле 2021 года: Как подготовиться к буре за 3 дня?
6:20:22 7/9/2021
Дата сильнейшей магнитной бури в июле 2021 года: Как подготовиться к буре за 3 дня?
Черчесов не считает себя уволенным за провал Евро-202 российской сборной по футболу
6:15:26 7/9/2021
Черчесов не считает себя уволенным за провал Евро-202 российской сборной по футболу
БердскВиртуальный концертный зал откроют в ДК "Родина" Бердска за 5,7 млн рублей
5:53:42 7/9/2021
Виртуальный концертный зал откроют в ДК "Родина" Бердска за 5,7 млн рублей
В России хотят законом закрепить добровольность вакцинации против коронавируса
5:44:17 7/9/2021
В России хотят законом закрепить добровольность вакцинации против коронавируса
После расправы над жертвой приятель сварил его останки и скормил собакам
5:31:02 7/9/2021
После расправы над жертвой приятель сварил его останки и скормил собакам