Почему так востребованы услуги эвакуатора

Такая техника предназначена для транспортировки неисправных средств передвижения. Она также используется для эвакуации автотранспорта, подлежащего конфискации и пр. Эвакуация авто нужна и в случаях неправильной парковки. Качественные услуги эвакуации машин и легкой спец техники особенно востребованы в Москве. Где много проблем с ДТП, нарушением правил стоянки авто и пр.
На что обратить внимание при выбореПри выборе техники для эвакуации и транспортировки стоит обратить внимание на соответствие требованиям перевозки. Эвакуатор должен быть предназначен для транспортировки данного вида автотранспорта. Например, иметь достаточно широкую и длинную платформу для перевозки внедорожников или спецтехники.
Для подъема транспортного средства на платформу эвакуатора используется манипулятор. Если в случае с мотоциклом это устройство ненужно, то для перевозки тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта оно понадобится. Для перевозки легковесного транспорта можно выбрать менее мощный эвакуатор.
В любом случае, компания, предоставляющая услуги, предлагает клиентам консультации по вопросам выбора и заказа. Наиболее «популярными» видами автотранспорта, для которых заказывают услуги эвакуации, являются легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и мотоциклы.
Основные разновидности эвакуаторовСуществует несколько основных видов эвакуаторов. Разновидность влияет на целевое назначение. В автопарке большинства служб по эвакуации транспортных средств имеются такие варианты, как:
- эвакуаторы со стационарной платформой;
- эвакуаторы с подъемно-сдвижной платформой;
- эвакуаторы с двухярусной платформой.
Службы эвакуации предлагают и сопутствующие услуги. В них может входить техническая помощь на дороге, утилизация автомобилей, выкуп битых машин. А также различные виды грузоперевозок (в пределах населенного пункта, междугородние и пр.)
Источник публикации – компания "Москов Эвакуатор" помощь эвакуатора в любом городе МО