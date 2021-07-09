Почему так востребованы услуги эвакуатора
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему так востребованы услуги эвакуатора

3:47:257/9/2021Фото: fainaidea.com
0

Услуги эвакуатора востребованы во многих городах и населенных пунктах, особенно мегаполисах.

эвакуатор
Услуги эвакуатора

Такая техника предназначена для транспортировки неисправных средств передвижения. Она также используется для эвакуации автотранспорта, подлежащего конфискации и пр. Эвакуация авто нужна и в случаях неправильной парковки. Качественные услуги эвакуации машин и легкой спец техники особенно востребованы в Москве. Где много проблем с ДТП, нарушением правил стоянки авто и пр.

На что обратить внимание при выборе

При выборе техники для эвакуации и транспортировки стоит обратить внимание на соответствие требованиям перевозки. Эвакуатор должен быть предназначен для транспортировки данного вида автотранспорта. Например, иметь достаточно широкую и длинную платформу для перевозки внедорожников или спецтехники.

Для подъема транспортного средства на платформу эвакуатора используется манипулятор. Если в случае с мотоциклом это устройство ненужно, то для перевозки тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта оно понадобится. Для перевозки легковесного транспорта можно выбрать менее мощный эвакуатор.

В любом случае, компания, предоставляющая услуги, предлагает клиентам консультации по вопросам выбора и заказа. Наиболее «популярными» видами автотранспорта, для которых заказывают услуги эвакуации, являются легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и мотоциклы.

Основные разновидности эвакуаторов

Существует несколько основных видов эвакуаторов. Разновидность влияет на целевое назначение. В автопарке большинства служб по эвакуации транспортных средств имеются такие варианты, как:

  • эвакуаторы со стационарной платформой;
  • эвакуаторы с подъемно-сдвижной платформой;
  • эвакуаторы с двухярусной платформой.

Службы эвакуации предлагают и сопутствующие услуги. В них может входить техническая помощь на дороге, утилизация автомобилей, выкуп битых машин. А также различные виды грузоперевозок (в пределах населенного пункта, междугородние и пр.)

Источник публикации – компания "Москов Эвакуатор" помощь эвакуатора в любом городе МО

Савченко предсказала Украине худший сценарий
«При чём тут тренер, если нет футболистов»: Роднинва о Черчесове
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
услуги эвакуатора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России нужно привить всех жителей, заявила Анна Попова
3:39:48 7/9/2021
В России нужно привить всех жителей, заявила Анна Попова
БердскНеделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки
3:21:36 7/9/2021
Неделю ждет больничный от ЦГБ Бердска пациентка с коронавирусом: Никто не отвечает на звонки
12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день
3:20:50 7/9/2021
12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день
29-летняяя пациентка умерла от коронавируса в Новосибирской области. Зараженных за сутки на 9 июля +178
3:16:45 7/9/2021
29-летняяя пациентка умерла от коронавируса в Новосибирской области. Зараженных за сутки на 9 июля +178
Городскую электричку запустили в Новосибирске с проездом в 26 рублей
3:15:05 7/9/2021
Городскую электричку запустили в Новосибирске с проездом в 26 рублей
Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии
2:43:26 7/9/2021
Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии
БердскКовидный госпиталь в Бердске заполнен, тяжелые больные с коронавирусом - на ИВЛ, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:34:42 7/9/2021
Ковидный госпиталь в Бердске заполнен, тяжелые больные с коронавирусом - на ИВЛ, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская
Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу
2:22:46 7/9/2021
Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу
Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции
2:20:04 7/9/2021
Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции
Бердск"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам
2:15:43 7/9/2021
"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам