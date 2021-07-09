Назван самый лучший способ научить читать

Хотя компьютерное письмо все больше и больше вытесняется простотой компьютера, новое исследование показало, что мы не должны так быстро выбрасывать карандаши и бумагу: почерк помогает людям овладеть определенными навыками на удивление быстрее и значительно лучше, чем изучение того же материала через печатать или смотреть видео, пишет medicalxpress.com.
«Вопрос для родителей и педагогов заключается в том, почему наши дети должны тратить столько времени на то, чтобы писать от руки» , - говорит старший автор книги Бренда Рапп, профессор когнитивных наук Университета Джона Хопкинса. «Очевидно, что вы станете лучше писать от руки, если будете практиковаться в этом. Но поскольку люди пишут меньше, то, может быть, кого это волнует? Настоящий вопрос: есть ли другие преимущества рукописного ввода, связанные с чтением, правописанием и понимание? Мы определенно находим, что они есть ".
Работа публикуется в журнале Psychological Science.
Рэпп и ведущий автор Роберт Уайли, бывший доктор философии Университета Джона Хопкинса. Студент, который сейчас является профессором Университета Северной Каролины в Гринсборо, провел эксперимент, в котором 42 человека были обучены арабскому алфавиту, разделенных на три группы учащихся: писатели, машинисты и наблюдатели за видеонаблюдением.
Все выучивали буквы по одной, просматривая видео, где они пишутся, а также слышали имена и звуки. После ознакомления с каждым письмом три группы попытались по-разному узнать то, что они только что видели и слышали. На экране видеогруппы мелькнуло письмо, и они должны были сказать, было ли это то же самое письмо, которое они только что видели. Печатникам нужно будет найти букву на клавиатуре. Писателям пришлось переписать письмо ручкой и бумагой.
В конце концов, после шести сеансов каждый смог узнать буквы и сделал несколько ошибок при тестировании. Но писательская группа достигла этого уровня мастерства быстрее, чем другие группы - некоторые из них всего за два занятия.
Затем исследователи хотели определить, в какой степени группы могут обобщать это новое знание, если вообще могут. Другими словами, все они могли узнавать буквы, но может ли кто-нибудь действительно использовать их как профессионал, записывая с ними, используя их для написания новых слов и используя их для чтения незнакомых слов?
Группа писателей была лучше - решительно - во всех этих вещах.
«Главный урок состоит в том, что, несмотря на то, что все они хорошо распознавали буквы, обучение письму было лучшим по всем остальным параметрам. И им потребовалось меньше времени, чтобы достичь этого», - сказал Уайли.
Группа писателей получила больше навыков, необходимых для грамотного чтения и правописания на уровне взрослых. Уайли и Рэпп говорят, что это потому, что почерк усиливает визуальные и слуховые уроки. Преимущество не имеет ничего общего с почерком - простое письмо от руки обеспечивает перцептивно-моторный опыт, который объединяет то, что изучается о буквах (их формах, их звуках и их двигательных планах), что, в свою очередь, создает команда заявляет, что более глубокие знания и более полное, истинное обучение.
«С письмом вы получаете более сильное представление в своем уме, которое позволяет вам выполнять эти другие типы задач, которые никоим образом не связаны с почерком», - сказал Уайли.
Хотя участниками исследования были взрослые, Уайли и Рэпп ожидают, что они увидят такие же результаты у детей. Результаты имеют значение для классных комнат, где карандаши и тетради в последние годы уступили место планшетам и ноутбукам, а обучение рукописному письму практически исчезло.
Результаты также показывают, что взрослые, пытающиеся выучить язык с другим алфавитом, должны дополнять то, что они изучают с помощью приложений или магнитофонных лент, старомодными добрыми документами.
Уайли, например, следит за тем, чтобы в его жизни дети были запастись письменными принадлежностями.
«У меня сейчас три племянницы и племянник, и мои братья и сестры спрашивают меня, стоит ли нам достать им карандаши и ручки? Я говорю: да, пусть они просто играют с буквами и начинают писать их, и писать их все время. Я купил им алфавит и раскрасил на Рождество и сказал, что давайте делать буквы ".