Детальный календарь зачатия мальчика и девочки по Луне в июле 2021 года: Точность 100%
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Детальный календарь зачатия мальчика и девочки по Луне в июле 2021 года: Точность 100%

8:20:077/9/2021Фото: Pxfuel
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Сверяясь с лунным календарем вы можете существенно повысить вероятность наступления беременности именно дочкой или сыном.

ребенок
Каждый лунный день в месяце благоприятствует зачатию ребенка определенного пола

Лунные сутки и прохождение Луны по отдельным знакам зодиака способно дать информацию о самых благоприятных днях для зачатия ребенка определенного пола в определенные дни.

Это особенно актуально для тех родителей, кто уже имеет ребенка или детей одного пола и хочет зачать ребенка противоположного пола.

Сверяясь с лунным календарем вы можете существенно повысить вероятность наступления беременности именно дочкой или сыном.

Для наступления беременности лучшие дни в июле 2021 года:

3, 12, 15, 17, 19-28 июля

Для зачатия мальчика лучшие дни в июле 2021 года:

4, 23, 26 июля

Для зачатия девочки лучшие дни в июле 2021 года:

5, 7, 13, 16, 18, 23, 24 июля.

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