Детальный календарь зачатия мальчика и девочки по Луне в июле 2021 года: Точность 100%

Лунные сутки и прохождение Луны по отдельным знакам зодиака способно дать информацию о самых благоприятных днях для зачатия ребенка определенного пола в определенные дни.
Это особенно актуально для тех родителей, кто уже имеет ребенка или детей одного пола и хочет зачать ребенка противоположного пола.
Сверяясь с лунным календарем вы можете существенно повысить вероятность наступления беременности именно дочкой или сыном.
Для наступления беременности лучшие дни в июле 2021 года:
3, 12, 15, 17, 19-28 июля
Для зачатия мальчика лучшие дни в июле 2021 года:
4, 23, 26 июля
Для зачатия девочки лучшие дни в июле 2021 года:
5, 7, 13, 16, 18, 23, 24 июля.