Уехавшая на вахту в Читу мама в панике за дочь в Новосибирске: У сибирячки коронавирус, а врачи не едут на вызов
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Уехавшая на вахту в Читу мама в панике за дочь в Новосибирске: У сибирячки коронавирус, а врачи не едут на вызов

5:23:067/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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"Это же опасно очень. Мы сделали тест, а результата нет. А так хоть рентген бы назначили или еще какие анализы, человеку же плохо. Опасно ведь вот так ждать", - добавляет женщина.

Сибирячка не может дозвониться до врачей

Безразличие врачей испытала на себе жительница Новосибирска, которая уехала на вахту в Читу, а ее 24-летняя дочь, осталась в новосибирской квартире одна в тяжелом состоянии.

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась обеспокоенная мама Вари Седых с призывом разобраться с игнорированием врачей из больниц Новосибирска. Поскольку в этой больнице ее дочь сделала тест на COVID-19, когда почувствовала симптомы похожие на коронавирус еще 30 июня.

- С тех пор так и не пришли результаты теста, а дочери лучше не становится. У нее слабость, пропало обоняние, и представляете - она даже в обморок падала, - возмущается мама Вари. И добавляет - самое страшное, что я даже ничем помочь не могу своей доченьке, сама в стационаре лежу с коронавирусом в другом городе.

А когда обеспокоенная сибирячка решила выяснить, что происходит, то она стала обзванивать все медицинские службы. Но никто ей так и не ответил:

- Только слышно в трубке, когда звоним на официальные номера, “шестая очередь”, “вторая очередь”, а трубку так никто и не берет. В итоге оказывается, что все операторы заняты. Только деньги списали, потому что я из другого региона звоню.

Но это не последний повод для беспокойства. С 30 июня у Вари куда-то пропал больничный. И она просто в замешательстве. Куда обращаться - непонятно, везде игнорируют. А на работу выходить нужно, но в таком состоянии нельзя.

- Это же опасно очень. Мы сделали тест, а результата нет. А так хоть рентген бы назначили или еще какие анализы, человеку же плохо. Опасно ведь вот так ждать, - добавляет женщина.

В итоге Варваре пришлось идти делать платный тест.

- Дочери пришлось идти в платную клинику, и она сегодня, 9 июля сдала платный тест. Я тоже не подозревала, что у меня ковид. Думала ОРЗ, привыкли все на ногах переносить, а оказалось вон оно что, - заключила сибирячка.

Напоминаем, это не первый случай, когда врачи не отвечают на звонки. 9 июля “Курьер. Среда. Бердск” написал:

- Выходить на улицу и заражать людей Татьяна не хотела и тогда она решила вызвать бригаду врачей на дом. Она позвонила на единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. Там ей ответили и приняли вызов. Целых два дня Татьяна ждала врачей, но никто так и не приехал.

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