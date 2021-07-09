Самые яркие летние имена для мальчиков: Они заряжены на счастливую и безбедную жизнь

Все мы знаем, что имя даёт человеку определенные качества характера. Зачастую основными критериями выбора имени для будущего ребенка родители считают его созвучие с отчеством и фамилией.
Довольно часто ребенка называют в честь каких известных родственников, известных личностей либо актёров. Однако, делать так крайне не рекомендуется, потому что вы не знаете, насколько была тяжелая судьба у того или иного человека. Они ведь не рассказывают о самых своих трудных ситуациях в жизни.
Довольно часто имя ребёнку выбирают по церковным святцам, то есть в дни памяти определенных святых, полагая что таким образом у ребёнка будет собственный ангел-хранитель.
Мы рекомендуем вам тщательно изучить все возможные варианты. Существует еще такое понятие, как сезонность имени, то есть речь идет о тех именах, которые даются детям рождённым весной, летом, осенью или зимой. Все эти имена придают ребенку определенные качества характера и способны сгладить какие-то негативные черты.
Мальчики, рожденные в июне
Ребятишки, которые родились в первый летний месяц, отличаются непоседливостью. Они очень любопытные и им всё интересно до мелочей вокруг них. Они зачастую хотят стать изобретателями, инженерами, они стремятся в космос и такую тягу знание нужно только поощрять и постоянно хвалить. Таким мальчикам требуется развивать трудолюбие и усидчивость на одном месте, приучайте с их с самого раннего детства к соблюдению определённого режима дня. Это очень общительные мальчишки и для них самыми лучшими именами станут Георгий, Константин или Никита.
Мальчики, рожденные в июле
Мальчики, рождённые в середине лета, в июле, всегда спокойны и очень добродушны. Очень часто они сильно привязываются к своим родным: к родителям, братьям и сестрам. С самого раннего детства мы призываем вас приучать их не бояться посторонних людей. С ними нужно часто гулять в общественных местах, записывать в различные спортивные секции, чтобы они были уверены в себе. Эти дети не создают проблем в школе, хорошо учатся и рисуют. Лучшими именами для мальчиков, которые родились в июле, будут Юлиан, Емельян и Давид.
Мальчики, рожденные в августе
Если ваш сынок родится в августе, то это будет самый настоящий лидер и харизматичный заводила в своей компании. Они очень любят выглядеть лучше всех, часто рисуются перед друзьями и хвалятся своими достижениями и талантами. Этих малышей с детства нужно приучать к труду, учить их добиваться в жизни высот, развивать у них скромность, и приучать к более уважительному отношению к окружающим их людей. Имена, способные их приземлить и развить в них лучшие качества, это Борис, Макар и Антон.