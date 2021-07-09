В России хотят законом закрепить добровольность вакцинации против коронавируса
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09.07
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В России хотят законом закрепить добровольность вакцинации против коронавируса

5:44:177/9/2021Фото: Flickr
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В Государственной думе поддержали включение прививки от коронавируса в календарь вакцинации.

В Госдуме узаконят добровольность прививки от коронавируса

В четверг, 8 июня, в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок.

- Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность. Вот давайте мы поручим Комитету <по охране здоровья> и попросим Правительство найти решение этим двум вопросам, внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим, — сказал Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта.

Принятие закона не регулирует вопрос вакцинации и ее обязательности, однако не стоит забывать, что отсутствие прививок может стать причиной отказа в приеме на работу в сферах, где это требование выполняется.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что никого не имеют права уволить за то, что он не сделал прививку, — отметил Вячеслав Володин. -Если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача, — подчеркнул Володин.

О том, что прививка — дело добровольное говорил президент страны и Госдума должна узаконить данный аспект.

- В связи с этим депутаты приняли решение одновременно с первым чтением законопроекта принять постановление, в котором будет обозначена тема последующей проработки текста документа, - сообщается на сайте Госдумы РФ.

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