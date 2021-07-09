Теория разбитых окон Нью-Йорка на пляже "Старый Бердск" работает, заявил бизнесмен Юрий Бродягин

Снова вернулись в Сибирь жаркие дни. Впереди выходные дни, бердчане отправляются на пляж.
Сегодня, 9 июля, «Курьер. Среда. Бердск» побывал на городском пляже «Старый Бердск». Это всем известный и удобный для отдыха с детьми пляж, доехать до которого можно на маршрутке №13, автобусе «тройке», автомобиле.
Самый главный человек на пляже «Старый Бердск», предприниматель Юрий Бродягин находится на рабочем месте. Порядок и чистоту он обеспечивает вместе с Евгением Мариненко, который скромно представился как общественный деятель.
- Приезжайте рано утром, Евгений Евгеньевич здесь вместо утренней разминки собирает бревна, которые приносит море, - улыбается Юрий Анатольевич.
Команда, которая работает на пляже, дружная и креативная. Достаточно обратить внимание, как оформлена комната директора пляжа. На стенах — портреты руководителей, цитата из песни Владимира Высоцкого, фотографии. Все разуваются на входе. Здесь любят чистоту.
Порядок и на пляже. Песок чистый, бревна собраны в пирамиды. Установлены баки — один для мусора, другой для пластика. Возле киосков и кафе, где продают мороженое, напитки, жарят шашлык — чистота и порядок.
Вход на пляж с животными запрещен. На пляже есть площадка для игры в волейбол. Скоро здесь состоятся соревнования, приедут несколько команд из сибирских городов. На площадке есть и трибуны для зрителей.
- Прокат зонтов и шезлонгов мы пробовали делать на пляже, но берут очень мало, обращаются плохо, не берегут чужое. Пока проката нет, - рассказывает предприниматель Юрий Бродягин.
Бердчанка очень просила, чтобы директор пляжа сделал плакат-напоминание со словами: « Мы рады вас видеть на пляже, пожалуйста, убирайте за собой, чтобы было чисто». Жительницу города очень возмущают люди, которые приносят с собой на пляж еду и воду, и бросают мусор на берегу.
- Я всегда все убираю своё. Всё, что приношу, всё уношу, даже порой чужое собираю, - поделилась с нами Елена.
- Мы решили действовать согласно «теории разбитых окон»: малейшие признаки беспорядка следует устранять немедленно. Убираем. Люди видят, что чисто, и начинают сами убирать за собой, - объясняет Юрий Бродягин.
- Баннер с напоминанием о порядке - это конечно хорошо. Но пока у нас и так хорошо. Будем воспитывать примером,- добавляет Евгений Мариненко.
Пляж «Старый Бердск» действительно рад отдыхающим. Море теплое, песок чистый, девушки красивые. Приезжайте, до 23 часов пляж работает, спасатели дежурят, маршрутки ходят часто, стоянки для машин две — охраняемая и бесплатная. Здесь красиво и безопасно.