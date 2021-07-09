Глава Кубани разрешил туристам делать прививки от коронавиурса по прибытии в регион

Губернатор Краснодарского края с 1 августа разрешил приезжать на курорты туристам, которые готовы вакцинироваться по прибытии в регион. Для этого у них должен быть отрицательный ПЦР-тест. А также они сделать прививку в течение трех дней.
Напомним, ранее глава Кубани подписал постановление, согласно которому въезжать в регион только с отрицательным ПЦР-тестом на ковид, сделанным не позднее чем за 72 часа о прибытия, а также с сертификатом о пройденной вакцинации.
Напомним, за последние сутки, 9 июля, в стране зарегистрировано 25 766 заболевших. 6 643 из них — в Москве. Всего в стране зафиксировано 5 733 218 случаев заражения. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 21 832 человека. За весь период – 5 165 087. Умерли за это время 726 человек. Всего за время пандемии в России скончались 141 501 человек.