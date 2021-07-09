Черчесов не считает себя уволенным за провал Евро-202 российской сборной по футболу
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Черчесов не считает себя уволенным за провал Евро-202 российской сборной по футболу

6:15:267/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам бывшего тренера, он и его штаб выполнили все поставленные перед ними задачи. Он отказался от получения неустойки.

Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу и президент РФС расторгли контракт в четверг, 8 июля. По мнению Станислава Черчесова, его никто не увольнял, все прошло по обоюдному согласию.

- Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, — добавил Черчесов.

По словам бывшего тренера сборной, все поставленные перед его штабом задачи были выполнены. По сообщениям, поступившим накануне, Черчесов отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Станислав Черчесов находился на посту главного тренера с 2016 года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в проходящем сейчас Евро-2020 сборная России под руководством тренера не смогла выйти из группы и потерпела сокрушительное поражение. Это стало причиной отставки Черкесова.

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