Черчесов не считает себя уволенным за провал Евро-202 российской сборной по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу и президент РФС расторгли контракт в четверг, 8 июля. По мнению Станислава Черчесова, его никто не увольнял, все прошло по обоюдному согласию.
- Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, — добавил Черчесов.
По словам бывшего тренера сборной, все поставленные перед его штабом задачи были выполнены. По сообщениям, поступившим накануне, Черчесов отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.
Станислав Черчесов находился на посту главного тренера с 2016 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в проходящем сейчас Евро-2020 сборная России под руководством тренера не смогла выйти из группы и потерпела сокрушительное поражение. Это стало причиной отставки Черкесова.