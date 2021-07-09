Как живет уборщица из Ярославля после звонка Путину: Она живет на 1500 рублей в месяц

30 июня, на прямой линии с Владимиром Путиным в прямой эфир дозвонилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая пожаловалась главе государства на то, что ей приходится выживать на зарплату в 12700, а также платить три кредита. После всего у нее остается всего полторы тысячи на двоих с сыном.
Светлана Чемезова не ожидала, что её обращение покажут на прямой линии с Владимиром Путиным. К президенту решила обратиться, чтобы «попытать удачу».
- Кто будет ожидать? Ну скажут там пару слов, может, дай бог, что ты попадёшь — не ожидаешь. Я же не одна, там тысячи, миллионы, — рассказала Светлана Чемезова.
Женщина была в шоке после того, как ей удалось попасть в прямой эфир.
- Я, честно сказать, очень плохо расслышала и поняла, что он сказал. Когда себя услышала и увидела от радости слёзы потекли. И сейчас в голове всё спутано, переживаний очень много, врать не буду — голова кружится», — поделилась женщина.
Отметим, что у нее три кредита и приставы списывают большую часть зарплаты в счет погашения задолженности. Работает она уборщицей в МФЦ. Кредиты она брала из-за того, что не хватало на жизнь. А живет она вдвоем с сыном в одной комнате.
- Ну на еду в основном тратила. Ребёнку велосипед купила на день рождения, потому что денег не было, — рассказала женщина.
Светлана Чемезова сирота, воспитывалась в интернате, мать от неё отказалась. Чтобы выжить, приходится просить помощи у друзей.
- У подружки просишь, говоришь отдам с двух тысяч. Сына в школу тоже собирали — просила у подружки на портфель. Отец ребёнка никак не помогает. Не подавала на алименты. Никуда кроме президента не обращалась, — пояснила Светлана Чемезова.
После прямой линии власти Ярославской области пообещали оказать ей всю необходимую помощь.