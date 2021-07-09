После расправы над жертвой приятель сварил его останки и скормил собакам
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После расправы над жертвой приятель сварил его останки и скормил собакам

5:31:027/9/2021Фото: pixabay
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Но мужчине удалось избежать тюрьмы.

Останки друга мужчина скормил собакам

Чудовищное происшествие произошло в Братске, Иркутской области. Там местный житель убил своего знакомого, затем расчленил, сварил его частит ела и скормил собакам. Но в тюрьму за это он не попал.

Как стало известно, все произошло в конце февраля. Мужчина пригласил знакомого к себе домой, попросив помочь по ремонту — снести стену в квартире. На месте мужчины поругались. Обвиняемый ударил приятеля ножом, после чего решил скрыть следы преступления. Мужчину поймали в начале апреля. В убийстве он признался. Суд назначил обвиняемому психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Теперь он проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.

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