После расправы над жертвой приятель сварил его останки и скормил собакам

Чудовищное происшествие произошло в Братске, Иркутской области. Там местный житель убил своего знакомого, затем расчленил, сварил его частит ела и скормил собакам. Но в тюрьму за это он не попал.
Как стало известно, все произошло в конце февраля. Мужчина пригласил знакомого к себе домой, попросив помочь по ремонту — снести стену в квартире. На месте мужчины поругались. Обвиняемый ударил приятеля ножом, после чего решил скрыть следы преступления. Мужчину поймали в начале апреля. В убийстве он признался. Суд назначил обвиняемому психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Теперь он проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.