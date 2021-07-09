Что нельзя делать в огороде и саду в выходные 10 и 11 июля 2021 по лунному календарю: Луна в знаке Рака и Льва

10 и 11 июля 2021 года для огородников, дачников и садоводов пройдут под покровительством новой луны и начала ее роста. Новолуние пройдет 10 числа, и 11 числа уже настанет второй лунный день. Как известно - такие лунные сутки не подходят для основных видов посадочный и посевных работ, корни растений в эти дни очень уязвимы, а с первых лунных суток соки растений начинают устремляться вверх.
В любом случае работа с растениями и их корнями в эти дни не будет благоприятна. Семена, посеянные в этот день, урожай все равно дадут, однако растения будут слабыми с небольшим урожаем, да и сами плоды не будут отличаться выраженным вкусом и ароматом.
10 июля Луна будет проходить в созвездии Рака.
Это довольно плодородный знак, но к посевам рекомендована только зелень. Можно у цветной капусты надломить верхние листочки, чтобы закрыть сами соцветия капусты от солнца. так они будут белыми. Занимайтесь сегодня прополкой, удалением старых и больных ветвей деревьев, стрижкой газона. Полив не рекомендован. Не стоит сегодня вносить подкормки и удобрения, рыхлить землю, поскольку сильно чувствительны корни растений. Можно подвязать рассаду помидоров. огурцов, малину, высокие цветы.
11 июля Растущая луна в созвездии Льва. Знак малоплодородный.
Сегодня хорошо удалять аккуратно маленькие пасынки и прищипывать плети огурцов и тыквенные плети. Можно удалять побеги и поросль, полоть, рыхлить, окучивать. Сейчас благоприятно собирать семена растений. Благоприятно собирать урожай - чеснок и ранний картофель.