Грудь начала расти у привившихся препаратом Pfizer женщин

После введения американского препарата от коронавируса фирмы Pfizer у некоторых пациенток возник необычный побочный эффект.
17-летняя девушка из Норвегии заметила, что у нее выросла грудь и потребовался бюстгальтер на размер больше, об этом она написала на портале NRK.
По словам врача Хайнрих Бакманн такой эффект мог возникнуть из-за увеличения лимфоузлов, реагирующих на введение препарата, но данное изменение по словам специалиста, временное.
Доктор Бакманн уже наслышан о данном явлении, которое возникает у каждой десятой американки после прививки.
В компании Pfizer заявили, что не слышали о данном побочном действии, но не исключили, что оно возможно.