Грудь начала расти у привившихся препаратом Pfizer женщин
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Грудь начала расти у привившихся препаратом Pfizer женщин

6:31:237/9/2021Фото: Flickr
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Доктор Бакманн уже наслышан о данном явлении, которое возникает у каждой десятой американки после вакцинации.

Прививка от американского производителя дает побочный эффект

После введения американского препарата от коронавируса фирмы Pfizer у некоторых пациенток возник необычный побочный эффект.

17-летняя девушка из Норвегии заметила, что у нее выросла грудь и потребовался бюстгальтер на размер больше, об этом она написала на портале NRK.

По словам врача Хайнрих Бакманн такой эффект мог возникнуть из-за увеличения лимфоузлов, реагирующих на введение препарата, но данное изменение по словам специалиста, временное.

Доктор Бакманн уже наслышан о данном явлении, которое возникает у каждой десятой американки после прививки.

В компании Pfizer заявили, что не слышали о данном побочном действии, но не исключили, что оно возможно.

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