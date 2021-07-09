Виртуальный концертный зал откроют в ДК "Родина" Бердска за 5,7 млн рублей
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Виртуальный концертный зал откроют в ДК "Родина" Бердска за 5,7 млн рублей

5:53:427/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На эти деньги купят оборудование, в том числе – современные светодиодные экраны, имеющие высокое качество изображения и позволяющие зрителям смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия.

Лучшие музыкальные концерты и фестивали мира с эффектом присутствия увидят в ДК "Родина" благодаря нацпроекту

В Новосибирской области до конца 2021 года будет открыто 4 виртуальных концертных зала (ВКЗ) в рамках национального проекта «Культура». При помощи современных светодиодных экранов с высоким качеством изображения, позволяющих зрителям ВКЗ смотреть трансляции без искажений и с эффектом присутствия, жители региона смогут посмотреть прямые и отложенные трансляции знаковых культурных мероприятий, в числе которых программы ведущих филармоний страны и мировых музыкальных фестивалей. Об этом сообщили в региональном правительстве 9 июля.

По итогам регионального конкурсного отбора минкультуры Новосибирской области, виртуальные концертные залы будут открыты на базе Сузунской детской школы искусств, культурно-досугового центра «Гармония» с. Прокудское Коченёвского района, Дома культуры «Родина» Татарского района и Дворца культуры «Родина» в Бердске.

Как подчеркнул и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, применение цифровых технологий в сфере культуры является важнейшим элементом стратегического развития отрасли.

«В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» министерство культуры Новосибирской области ведёт работу по созданию сети виртуальных концертных залов. Мы впервые провели конкурс на получение именно региональной поддержки на создание ВКЗ – общее финансирование из областного бюджета в этом году составит почти 15 миллионов рублей. Зрители в районах ждут встречи с лучшими образцами академической музыки – конкурсная комиссия получила семь заявок от городов и сёл Новосибирской области, четыре из которых признаны победителями», – отметил Юрий Зимняков.

Размеры межбюджетных трансферов по итогам конкурсного отбора распределились в зависимости от вместимости залов в учреждениях-победителях. Так, Сузунская детская школа искусств получит один миллион рублей, КДЦ «Гармония» (с. Прокудское, Коченёвский район) – 2,5 млн рублей, Дом культуры «Родина» (Татарский район) и Дворец культуры «Родина» в Бердске – по 5,7 млн рублей.

Полученные средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, в том числе – современных светодиодных экранов, имеющих высокое качество изображения и позволяющих зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия.

Афиши трансляций будут сформированы при участии Новосибирской государственной филармонии, на базе которой функционирует региональный проектный офис по созданию виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура», а также с 2019 года работает первый в регионе ВКЗ.

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