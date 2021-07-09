Пытавшего и убившего жену с особой жестокостью будут судить через 13 лет после ее смерти
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Пытавшего и убившего жену с особой жестокостью будут судить через 13 лет после ее смерти

7:14:037/9/2021Фото: Flickr
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Многие годы скрывался от правосудия омич, в течение двух лет истязавший бывшую жену и зарезавший ее во сне.

Спустя 13 лет после убийства возмездие настигнет жителя Омска

В Омском областном суде пройдет процесс, который должен был состояться много лет назад.

Будут судить 70-летнего жителя Омска, убившего свою бывшую супругу во сне, об этом рассказали в пресс-службе Омского областного суда.

Дело в отношении 70-летнего мужчины, обвиняемого по статьям «Истязание с применением пытки» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений» будет рассмотрено в суде.

По материалам, собранным следствием, мужчина с 2006 по 2008 год издевался над бывшей женой, с которой проживал в одной квартире. Отмечается, что подозреваемый «систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия с применением пытки».

Конец мучениям женщины пришел с ее смертью, когда в 2008 году она погибла от ножевых ранений, нанесенным бывшим мужем во сне. К смерти жертвы привели множественные удары ножом, после чего злоумышленник сбежал.

Нашли его только в 2021 году — подозреваемый проживал в Красноярском крае. Его заключили под стражу.

Свою вину омич признал лишь частично. Суд по его делу пройдет 13 июля.

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