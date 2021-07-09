Неблагоприятные даты для работ в саду и на огороде по лунному календарю 10-25 июля 2021 года
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Неблагоприятные даты для работ в саду и на огороде по лунному календарю 10-25 июля 2021 года

11:20:197/9/2021Фото: pxhere
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В период с 10 по 15 июля большинство дней - это дни благоприятной растущей Луны. Но на каждый день все равно есть свои запреты.

огурец
На каждый день есть свои неблагоприятные виды работ

10 и 11 июля

В эти дни не рекомендуется основная масса огородных работ из-за новолуния. Разрешено заниматься работами, не связанными с жизнедеятельностью растений - их вообще лучше не тревожить. Можно убирать ненужную поросль, выкорчевывать пни. старые и больные деревья, полоть и окучивать.

12 июля

Из-за неплодородного знака Льва сегодня рекомендуется дать отдых растениям. Запрещены посевы, поливы, посадки, пересадки и внесение подкормок разного вида.

13, 14 и 15 июля

В эти три дня не рекомендуется делать замачивание семян для посадки.

16 и 17 июля

Запрещена любая работа с химическими веществами

18 и 19 июля

Запрещено выкапывание картофеля, сбор чеснока, репчатого лука. Не рекомендуется пасынковать помидоры и укорачивать плети огурцов. Нельзя делить корни растений.

20 и 21 июля

Не рекомендуется пасынковать, прищипывать, делать обрезку.

22 и 23 июля

Запрещена любая работа с корнями растений. С осторожностью - рыхление.

24 и 25 июля

Это дни полнолуния и первый суток, когда луны убывает - неблагоприятные дни в целом для работы в огороде и саду.

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