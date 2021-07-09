Неблагоприятные даты для работ в саду и на огороде по лунному календарю 10-25 июля 2021 года

10 и 11 июля
В эти дни не рекомендуется основная масса огородных работ из-за новолуния. Разрешено заниматься работами, не связанными с жизнедеятельностью растений - их вообще лучше не тревожить. Можно убирать ненужную поросль, выкорчевывать пни. старые и больные деревья, полоть и окучивать.
12 июля
Из-за неплодородного знака Льва сегодня рекомендуется дать отдых растениям. Запрещены посевы, поливы, посадки, пересадки и внесение подкормок разного вида.
13, 14 и 15 июля
В эти три дня не рекомендуется делать замачивание семян для посадки.
16 и 17 июля
Запрещена любая работа с химическими веществами
18 и 19 июля
Запрещено выкапывание картофеля, сбор чеснока, репчатого лука. Не рекомендуется пасынковать помидоры и укорачивать плети огурцов. Нельзя делить корни растений.
20 и 21 июля
Не рекомендуется пасынковать, прищипывать, делать обрезку.
22 и 23 июля
Запрещена любая работа с корнями растений. С осторожностью - рыхление.
24 и 25 июля
Это дни полнолуния и первый суток, когда луны убывает - неблагоприятные дни в целом для работы в огороде и саду.