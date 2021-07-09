Кремль оценил идею вакцинировать всех россиян поголовно

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставить прививки от коронавируса всему населения России - это трудно достижимый результат. Ведь в обществе есть противники прививок. Но важно вакцинировать подавляющее большинство.
"В реальности это (вакцинация всего населения) весьма трудно достижимый результат... Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать", - заявил представитель кремля 9 июля.
Предстоит завершить испытание вакцин на детях до 18 лет и собрать больше информации о том, как подростки переносят вакцину.
Песков отметил, что производство вакцин в России увеличивается, перебоев с поставкой и дефицита не будет.
Для зарубежного рынка, по его словам, запускается производство российской вакцины в других странах. "Поэтому, конечно, все потребности будут обеспечены", - констатировал Песков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила желание о вакцинации всего население России, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с коронавирусом. Песков присоединился к ее пожеланиям.
"В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались привитыми", - высказался пресс-секретарь президента России.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", для получения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60-70% населения.