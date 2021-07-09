Кремль оценил идею вакцинировать всех россиян поголовно
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Кремль оценил идею вакцинировать всех россиян поголовно

6:54:527/9/2021Фото: Кремлин.ру
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила желание о вакцинации всего население России, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с коронавирусом. Песков присоединился к ее пожеланиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает это трудно достижимым
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставить прививки от коронавируса всему населения России - это трудно достижимый результат. Ведь в обществе есть  противники прививок. Но важно вакцинировать подавляющее большинство.

"В реальности это (вакцинация всего населения) весьма трудно достижимый результат... Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать", - заявил представитель кремля 9 июля.

Предстоит завершить испытание вакцин на детях до 18 лет и собрать больше информации о том, как подростки переносят вакцину.

Песков отметил, что производство вакцин в России увеличивается, перебоев с поставкой и дефицита не будет.

Для зарубежного рынка, по его словам, запускается производство российской вакцины в других странах.  "Поэтому, конечно, все потребности будут обеспечены", - констатировал Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила желание о вакцинации всего население России, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с коронавирусом. Песков присоединился к ее пожеланиям.

"В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались привитыми", - высказался пресс-секретарь президента России.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", для получения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60-70% населения.

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