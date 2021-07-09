Когда Россия вмешается в дела в Афганистане, заявил Лавров

Афганистан сейчас одна из проблемных территорий, соседствующих с Россией.
Вмешательства в ситуацию в стране со стороны России не будет до тех пор, пока она будет находиться в пределах ее границ. Об этом заявил Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве.
- В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее, — сказал он.
По словам министра беспокойство у России вызывает возможность перетекания конфликта на соседние территории. По мнению российских властей, договоренности между Вашингтоном и талибами должны быть выполнены.
В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и движения "Талибан"*, которое захватило территории в сельских районах и развернуло наступление на крупные города.
Эскалация конфликта происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В настоящее время делегация из Афганистана находится в Москве, ее представители встретились с Замиром Кабуловым, представляющим интересы президента России в Афганистане.
Представители политического штаба заверили, что не допустят в свою страну ИГ* и начнут отношения с США с новой страницы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.